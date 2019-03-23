Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan oldu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana’nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladı.23 Mart 2019 Cumartesi 10:37
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana’nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in başkent Astana'nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladığı belirtildi.
Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 19 Mart’ta cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Senato Başkanı Tokayev, cumhurbaşkanı olmuş, Nazarbayev’in isminin başkente verilmesini önermişti.
Parlamento, cumhurbaşkanının önerisini desteklemiş, ilgili yasayı kabul etmişti.
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