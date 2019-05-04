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Kazakistan'dan Türk iş adamlarına davet

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ı kabul etti-Bakan Atamkulov, Türk iş adamlarını ortak projelerin uygulanmasında yer almaya davet etti-Taraflar, iki ülke lojistik birimleri ile şirketleri arasında istişareler düzenlemekte anlaştı

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:25
Kazakistan'dan Türk iş adamlarına davet

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Türk iş adamlarını, madencilik, metalürji, kimya, hafif sanayi, enerji, tarım, altyapı ve diğer alanlarda ortak projelerin uygulanmasında yer almaya davet etti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atamkulov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu ay Kazakistan'a yapacağı resmi ziyareti öncesi Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ı kabul etti.

Kazakistan ile Türkiye arasında 2009 ekim ayında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması maddelerinin uygulanmasının tartışıldığı görüşmede, Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin ana bileşeninin ticari, ekonomik, kültürel ve insani iş birliği olduğuna dikkat çekildi.

Bakan Atamkulov, Türkiye'nin, Kazakistan'ın önemli yatırım ortağı olduğunun altını çizerek, "Türkiye ülkemize 3 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Bu da iş yerlerinin artmasını sağladı. Genç başkent Nur Sultan'daki önemli tesisler Türk inşaat şirketleri tarafından yapıldı." dedi.

Atamkulov, ayrıca, Türk iş adamlarını madencilik, metalürji, kimya, hafif sanayi, enerji, tarım, altyapı ve diğer alanlarda ortak projelerin uygulanmasında yer almaya davet etti.

Büyükelçi Uyanık, Hazar Denizi üzerinden taşımacılığın başarıyla geliştiğini işaret ederek, Aktau limanında yük geçirme hızının artırılması konusunda çalışmaların devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede liman hizmetleri, gümrük işlemleri ve tarife düzenlemelerinin sağlanması için basitleştirilmiş bir mekanizma oluşturması gerektiğine dikkati çeken taraflar, iki ülke lojistik birimleri ile şirketleri arasında istişareler düzenlemekte anlaştı.

Türkiye, Kazakistan'ın ilk 10 ticari ortağı arasında yer alırken, geçen yıl ikili ticaret hacmi 3 milyar dolar oldu. Bu miktarın 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Kazakistan'da bin 500'ün üzerinde Türk sermayeli firma faaliyet gösteriyor.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:25
  1. Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov

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