Kazakistan'dan ilk hac kafilesi Cidde'ye ulaştı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'dan 198 kişilik ilk hac kafilesinin Cidde'ye ulaştığı bildirildi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 198 kişilik hac kafilesinin Cidde'ye ulaştığı belirtilerek, bu yıl belirlenen kotaya göre 3 bin 200 Kazakistan vatandaşının kutsal toprakları ziyaret edebileceği ifade edildi. Açıklamada, hac kafilelerinin taşınmasının Kazak ile Suudi Arabistan havayolları şirketlerince gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Kazakistanlı Müslümanların kutsal topraklara ziyaretlerinin 30 Temmuz-23 Ağustos'ta yapılacağı belirtilen açıklamada, Cidde ve Medine şehirlerinde Kazak hac kafilelerine kesintisiz sağlık hizmeti verecek yerlerin oluşturulduğu aktarıldı.

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