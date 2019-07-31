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Kazakistan'dan ilk hac kafilesi Cidde'ye ulaştı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
Kazakistan'dan ilk hac kafilesi Cidde'ye ulaştı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'dan 198 kişilik ilk hac kafilesinin Cidde'ye ulaştığı bildirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 198 kişilik hac kafilesinin Cidde'ye ulaştığı belirtilerek, bu yıl belirlenen kotaya göre 3 bin 200 Kazakistan vatandaşının kutsal toprakları ziyaret edebileceği ifade edildi.

Açıklamada, hac kafilelerinin taşınmasının Kazak ile Suudi Arabistan havayolları şirketlerince gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

Kazakistanlı Müslümanların kutsal topraklara ziyaretlerinin 30 Temmuz-23 Ağustos'ta yapılacağı belirtilen açıklamada, Cidde ve Medine şehirlerinde Kazak hac kafilelerine kesintisiz sağlık hizmeti verecek yerlerin oluşturulduğu aktarıldı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
  1. Hac
  2. Kazakistan
  3. Mekke

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