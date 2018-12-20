Kazakistan'dan Astana'da dini eğitim kurumu talebi

ASTANA (AA) - Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Başmüftü Hacı Serikbay Oraz, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Haseki Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezleri gibi eğitim kurumunun Astana'da açılmasını talep etti.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başmüftü Oraz, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın’ı kabul etti.

Görüşmede Kazakistan ile Türkiye arasında din alanındaki işbirliği konuları ele alındı.

Kazak din görevlileri için Türkiye’de eğitim imkanı sağlayan Türk meslektaşlarına teşekkür eden Oraz, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Haseki Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi gibi eğitim kurumunun Astana'da açılmasını istedi.

Akın da Türkiye’nin Kazakistan Müslümanları Dini İdaresini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kazakistan ile Türkiye arasındai din alanındaki işbirliği çerçevesinde her yıl onlarca Kazak din görevlisi, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezinde eğitim görüyor.