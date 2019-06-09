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"Kazakistan'daki seçime yüksek katılım olması memnuniyet verici"

Dışişleri Bakanlığı:- "Kazakistan'da 9 Haziran tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz"- "Stratejik ortağımız Kazakistan ile ilişkilerimizin bölgesel güvenlik istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz"

09 Haziran 2019 Pazar 20:38
"Kazakistan'daki seçime yüksek katılım olması memnuniyet verici"

ANKARA (AA) - Türkiye, Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin yüksek katılım oranıyla gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kazakistan'da 9 Haziran tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Kazakistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun dost ve kardeş Kazakistan için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Stratejik ortağımız Kazakistan ile ilişkilerimizin bölgesel güvenlik istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." denildi.

- Kazakistan'da halk bugün sandık başındaydı

Seçimlerde Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında bulunduğu 7 aday yarıştı.

11 milyon 947 bin kayıtlı seçmenin olduğu Kazakistan'da halk 9 bin 967 seçim merkezinde oy kullandı. Yurt dışındaki Kazakistan vatandaşları ise 51 ülkedeki Kazakistan'ın büyükelçilik ve konsolosluklarında kurulan 64 sandıkta oylarını verdi.

Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, saat 20.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 77 olduğu belirtildi. Sandık çıkış anketlerinin gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 20:38
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Kazakistan
  3. Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi

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