Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleri

NUR SULTAN (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Seçim Gözlem Misyonu, Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini "başarılı" olarak değerlendirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov'un AGİT seçim gözlem heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimi gözlem çalışmalarının sonucu ele alındığı belirtildi.

Atamkulov, ülkenin bağımsızlığından bu yana kısa bir sürede ülke ekonomisinin güçlendiğine, halkın gelir seviyesinin arttığına işaret etti.

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Direktörü Ingibjörg Gisladottir de seçimlerin başarıyla geçmesinden dolayı bakanı tebrik ederek, gözlem misyonu çalışmaları için "sağlanan oldukça iyi imkanlardan" dolayı teşekkür etti.

Seçim kampanyasında kanun ihlallerinin neredeyse hiç yaşanmadığını dile getiren Gisladottir, sistemin daha da iyileştirilmesiyle ilgili plan ve raporun Kazak makamları tarafından yapıcı bir şekilde karşılandığını dile getirdi.

AGİT Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Margareta Kiener Nellen de seçim sürecinde gözlemcilerle iktidar temsilcilerinin yapıcı bir etkileşim içinde olduğuna dikkati çekerek, gelecekte daha da verimli işbirliği yapılmasından umutlu olduğunu ifade etti.

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini, 9 uluslararası örgütten 866 gözlemci ve 500'den fazla yerel ve yabancı basın mensubu izledi.