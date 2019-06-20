Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkleri anavatanlarını ziyaret etti

Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden Orta Asya’ya 14 Kasım 1944 yılında sürgün edilen Ahıska Türkleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 75 yıl aradan sonra vatan toprağını ziyaret etti.

Ahıska Türkleri, Stalin’in emri ile 1944 yılında bir gece trenlere bindirilerek bugün Azerbaycan’dan Kazakistan’a kadar olan geniş bir bölgede, Orta Asya’ya sürgüne gönderildiler. Geçen 75 yıl, Ahıska Türkleri için sürekli bir göçün, gurbetin ve ayrılıkların tarihi olarak hafızalara kazındı. Tüm bu acılara rağmen Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerde sorunları ile ilgileniyor ve onlara yalnız olmadıklarını gösteriyor. TİKA tarafından Kazakistan’dan Azerbaycan’a Kırgızistan’dan Gürcistan’a kadar birçok ülkede Ahıska Türklerinin eğitim, sağlık, barınma ve ekonomik problemlerine gerçekleştirilen projeler ile çareler aranıyor.

TİKA’nın desteği ve Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti işbirliğinde Kazakistan’da yaşayan ve geri dönüş statüsü kazanmış olan 40 Ahıska Türkü, Ahıska bölgesini ziyaret etti.

Gürcistan Parlamentosu tarafından 11 Temmuz 2007 tarihinde eski Sovyetler Birliği tarafından 1944 yılında Gürcistan’dan zorla göçe tabi tutulan şahısların geri dönüşüne ilişkin bir kanun çıkarıldı. Bu yasaya uygun bir biçimde başvuru yaparak vatana geri dönüş izni ve şartlı Gürcistan vatandaşlığı alan ve Kazakistan’da yaşayan çok sayıda Ahıska Türkü bulunuyor. Ahıska Türklerinin tekrar Ahıska bölgesine yerleştirilmesi amacıyla, TİKA tarafından desteklenen ziyaretler farklı ülkelerde yaşayan Ahıskalıların hızlı ve güçlü bir biçimde Gürcistan’a entegrasyonuna katkı sağlarken, geri dönüş öncesinde yapılacak hazırlık çalışmalarını da mümkün kılıyor.

Gezi esnasında terk edilmiş evlerini ve atalarının mezarlarını ziyaret eden Ahıskalılar, duygusal anlar yaşadı.

Program çerçevesinde, heyet Ahıskalı Türklerin sembolü haline gelen Ahıska (Rabaty) kalesinin yanı sıra Ahıska müzesi ve Ahmediye Camisini de ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, 75 yıl önce ata topraklarından bir gecede ansızın sürgüne maruz bırakılan ve sürgün zamanı zor koşullarda yaşamlarını yitiren Ahıskalıların ruhlarına Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kazakistan DATÜB Genel Başkan Yardımcısı Sadyr Eibov başkanlığındaki heyete DATÜB Gürcistan Temsilcisi ve DATÜB Başkan Yardımcısı İsmail Ahmedov eşlik etti.