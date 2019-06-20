Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkleri ana vatanlarını ziyaret etti

14 Kasım 1944 yılında Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden Orta Asya’ya sürgün edilen Ahıska Türkleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 75 yıl aradan sonra ana vatanlarını ziyaret etti.

Ahıska Türkleri, Stalin’in emri ile 1944 yılında bir gece trenlere bindirilerek bugün Azerbaycan’dan Kazakistan’a kadar geniş bir bölgede Orta Asya’ya sürgüne gönderildiler. Geçen 75 yıl, Ahıska Türkleri için sürekli bir göçün, gurbetin ve ayrılıkların tarihi olarak hafızalara kazındı. Tüm bu acılara rağmen Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Ahıska Türkleri’nin bulundukları ülkelerde sorunları ile ilgileniyor ve onlara yalnız olmadıklarını gösteriyor. TİKA tarafından Kazakistan’dan Azerbaycan’a, Kırgızistan’dan Gürcistan’a kadar birçok ülkede Ahıska Türkeri’nin eğitim, sağlık, barınma ve ekonomik problemlerine gerçekleştirilen projeler ile çareler aranıyor.

TİKA’nın desteği ve Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti işbirliğinde Kazakistan’da yaşayan ve geri dönüş statüsü kazanmış olan 40 Ahıska Türkü, Ahıska’yı ziyaret etti. Gürcistan Parlamentosu tarafından 11 Temmuz 2007 tarihinde eski Sovyetler Birliği tarafından 1944 yılında Gürcistan’dan zorla göçe tabi tutulanların geri dönüşüne ilişkin bir kanun çıkarıldı. Bu yasaya uygun bir biçimde başvuru yaparak vatana geri dönüş izni ve şartlı Gürcistan vatandaşlığı alan ve Kazakistan’da yaşayan çok sayıda Ahıska Türkü bulunuyor.

Ahıska Türkleri’nin tekrar Ahıska bölgesine yerleştirilmesi amacıyla TİKA tarafından desteklenen ziyaretler farklı ülkelerde yaşayan Ahıskalıların hızlı ve güçlü bir biçimde Gürcistan’a entegrasyonuna katkı sağlarken, geri dönüş öncesinde yapılacak hazırlık çalışmalarını da mümkün kılıyor. Gezi esnasında terk edilmiş evlerini ve atalarının mezarlarını ziyaret eden Ahıskalılar, duygusal anlar yaşadı. Program çerçevesinde heyet, Ahıskalı Türklerin sembolü haline gelen Ahıska (Rabaty) Kalesi’nin yanı sıra Ahıska Müzesi ve Ahmediye Camii’ni de ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 75 yıl önce ata topraklarından bir gecede ansızın sürgüne maruz bırakılan ve sürgün zamanı zor koşullarda yaşamlarını yitiren Ahıskalılar için de Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Kazakistan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkan Yardımcısı Sadyr Eibov başkanlığındaki heyete DATÜB Gürcistan Temsilcisi ve DATÜB Başkan Yardımcısı İsmail Ahmedov eşlik etti.