Kazakistan'da Uluslararası Ordu Oyunları 2019

NUR SULTAN (AA) - Uluslararası Ordu Oyunları 2019'un geçen hafta başlayan Kazakistan ayağı törenle sona erdi. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jambıl eyaletindeki Otrar askeri üssü tatbikat sahasında düzenlenen oyunların kapanış ve ödül törenine, çok sayıda asker ve davetli katıldı. Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Venezuela, Zimbabve, İran, Suriye, Tacikistan ve Çin'den katılan askeri takımlar oyunlarda topçu ateşi, insansız hava araçları, askeri muhabere ve diğer dallarda yarıştı. Törende oyunlarda birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar ödüllendirildi. Askeri muhabere dalında Kazakistan takımı birinci, Rusya ve Çin takımı ikinci, Belarus takımı üçüncü oldu. İnsansız hava araçları dalında yine Kazakistan birinci olurken ikinciliği Rusya ile Belarus, üçüncülüğü İran takımı kazandı. Uluslararası Ordu Oyunları bu sene 10 ülkenin 21 askeri deneme sahasında Hazar, Baltık Denizi ile Basra Körfezi'nde yapıldı.

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