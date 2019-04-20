Kazakistan’da trafik kazası: 11 ölü, 29 yaralı Kazakistan’da iki araç ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kazakistan’da iki araç ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kazakistan’da iki araçla çarpışan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Yerel saatle 05.00 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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