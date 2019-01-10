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Kazakistan'da Suriye'den tahliye edilen 7 kişiye soruşturma

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Temsilcisi Bahıtbek Rahımberdiyev:- "6 erkek ve bir kadına terör faaliyetlerine katılma şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Suçları kanıtlanırsa, cezai sorumluluk altına alınacaklar"

10 Ocak 2019 Perşembe 12:38
Kazakistan'da Suriye'den tahliye edilen 7 kişiye soruşturma

ASTANA (AA) - Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Temsilcisi Bahıtbek Rahımberdiyev, geçen hafta Suriye'den tahliye edilen 47 kişiden 7'sine terör faaliyetlerine katılmak şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Rahımberdiyev, düzenlediği basın toplantısında, pazar günü yapılan operasyonda Suriye'den 30'u çocuk ve 11'i kadın 47 Kazakistan vatandaşının tahliye edildiğini belirterek, "Bunların içinde 6 erkek ve bir kadına terör faaliyetlerine katılmak şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Suçları kanıtlanırsa, cezai sorumluluk altına alınacaklar." dedi.

Tahliye edilenlerin 2012-2015 döneminde Suriye'ye gittiği bilgisini veren Rahımberdiyev, çocukların çoğunun babalarının Suriye'de hayatını kaybettiğini, dolayısıyla ülkeye anneleriyle birlikte döndüğünü söyledi.

Rahımberdiyev, Suriye'de çoğunluğu kadın 370 - 380 yetişkin ve 500 çocuk Kazakistan vatandaşı bulunduğunu ifade etti.

Çatışma bölgelerinden ülkeye dönenlerin yüzde 40'ının cezalandırıldığını ifade eden Rahımberdiyev, topluma tehdit oluşturmadığı düşünülen diğerleriyle ilgili de rehabilitasyon çalışmalarının yapıldığını anlattı.

Rahımberdiyev, vatandaşların çoğu zaman internet üzerinden kandırılarak Suriye'ye götürüldüğüne işaret ederek, "İlgili kurumlar tarafından vatandaşların çatışma bölgelerine gitmelerini önlemek amacıyla çalışmalar yapılıyor. Son 2 yılda Kazakistan'dan bir kişi bile bu çatışma bölgelerine gitmedi." diye konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, dün düzenlenen operasyon sonucu Suriye'den 30'u çocuk, 47 Kazakistan vatandaşının tahliye edildiğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:38
  1. Kazakistan vatandaşları
  2. Suriye
  3. tahliye operasyonu

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