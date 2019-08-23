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Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'i anma etkinlikleri

23 Ağustos 2019 Cuma 11:41
Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'i anma etkinlikleri

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazak şair Abay Kunanbayev, doğumunun 174'üncü yılında törenle anıldı.

Şehrin Abay Caddesi'ndeki Kunanbayev'in heykeli önünde düzenlenen törene, Nur Sultan Vali Yardımcısı Bahtiyar Maken'in yanı sıra ülkede edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Maken, yaptığı konuşmada, Kunanbayev'in Kazak halkının hazinesi olduğunu belirterek, "Abay, eserleri, oluşturduğu insanlık formülü, ruhani ve edebi okulu sayesinde Kazak kelimesinin eş anlamı haline geldi." dedi.

Kazak şair Abay Kunanbayev'in şiirlerinin yaşatıldığını vurgulayan Maken, onun eserlerini gelecek nesle aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kunanbayev'in şiirlerinin gençler tarafından okunduğu törende, halk müzik aleti dombıra ile şairin şiirlerinden bestelenen eserler seslendirildi.

- Rus yazarların eserlerini Kazakçaya çeviren ilk şairlerden

Kazakistan'ın Semipalatinsk kentinde 10 Ağustos 1845'te doğan Abay Kunanbayev, şiirlerinde halkın doğru yolda gelişmesi gerektiğini vurguluyor, aşiretler arasındaki anlaşmazlıkları ise protesto ediyor.

Medresede eğitim alan ve Rus okuluna giden Kunanbayev, Arapça ve Farsçayı da öğrenerek Ali Şir Nevai, Firdevsi ve Nizami'nin eserlerini orijinal dilde okudu.

Kunanbayev, Rus yazarlarının eserlerini Kazakçaya çeviren ilk şairlerden birisi olarak da biliniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in mayısta aldığı karara göre, gelecek yıl Abay Kunanbayev'in doğumunun 175'inci yılının ülke genelinde büyük etkinliklerle kutlanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:41
  1. şair Abay Kunanbayev'i anma etkinlikleri

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