Kazakistan'da Ramazan Bayramı

NUR SULTAN (AA) - Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği tarafından Ramazan Bayramı vesilesiyle bayramlaşma etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Türk resmi kuruşlarının temsilcileri, elçilik mensupları ve Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Davetlilere Türk yemeklerinin ve tatlıların ikram edildiği etkinlikte Büyükelçi Uyanık, bir konuşma yaptı.

Uyanık, Türkiye'nin dün kutlamaya başladığı Ramazan Bayramı'nın Kazakistan'da bugün kutlanmaya başlandığını ifade ederek, "Çok güzel dini ve milli bayramlarımız var. Bunları kutlama geleneğimizi devam ettiriyoruz. 2019'un Ramazan Bayramı'nda kardeşlerimizle birlikte bu sevinci yaşamak hepimizi mutlu ediyor." dedi.