Kazakistan'da Orta Çağ savaş teknikleri gösterisi

ASTANA (AA) - Kazakistan'ın başkenti Astana'da, farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla Orta Çağ savaş teknikleri gösterisi düzenlendi.

Esil Valiliği tarafından Manevi Yenilenme Programı çerçevesinde botanik bahçesinde düzenlenen gösterilere, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Rusya'dan 65 sporcu katıldı.

İki takıma ayrılan sporcular, savaş kıyafetleri giyerek ellerinde kılıç ve baltalarla savaş tekniklerini sergiledi. Gösteriler, Astana'da yaşayanlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Esil Vali Yardımcısı Nurlan Omarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının tarihteki kahramanların toprak özgürlüğü için nasıl savaştıklarını göstermek olduğunu belirterek, "Bu gösteriler, bir sinema veya senaryo değil sporcuların katıldığı gerçek savaş teknikleri." dedi.

Farklı ülkelerden sporcuların, geleneksel savaş kıyafetleriyle Orta Çağ dövüş tekniklerini sergilediğine işaret eden Omarov, bu tekniklerin halkların kültürel değerleri olduğunu ve bunun yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Nurlan Omarov, Kazakistan'da dövüş sporunun geliştiğini ifade ederek, "Bu spor çeşidiyle ilgili dünyada uluslararası yarışmalar yapılıyor. İleride Astana Valiliğinin onayıyla belki dünya şampiyonası düzenleyebiliriz." ifadesini kullandı.