Kazakistan'da Orta Asya’nın en büyük güneş enerjisi santrali kuruldu

ASTANA (AA) - Kazakistan’da 100 megavat kapasiteli Orta Asya’nın en büyük güneş enerjisi santrali kuruldu. Karaganda Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamaya, göre Saran kentinde Orta Asya’nın en büyük güneş enerjisi santralinin devreye alındığı bildirildi. Santralin 164 hektarlık alanda 307 bin güneş panelinden oluştuğu ve kapasitesinin 100 megavat olduğu ifade edildi. Proje bedelinin 137 milyon dolar olduğu ve Avrupalı yatırımcıların sermayelerinin kullanıldığı kaydedildi.

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