Kazakistan'da Nur Sultan Etno Festivali

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Nur Sultan Etno Festivali" başladı.

Kazakistan Milli Spor Derneğiyle Nur Sultan Valiliği iş birliğinde geleneksel çadırların kurulduğu ve "etnik köy" adı verilen alanda düzenlenen festivalin ilk gününde; okçuluk, kökpar, attan düşürmece (audarıspak) ve diğer at oyunları gösterildi.

Çadırlarda, Kazak halkının tarihi ve kültürünü anlatan sergi açıldı, güreş, bilek güreşi, aşık gibi milli oyunlar oynandı.

Çocuklar için küçük boyutlu geleneksel çadırlar kuruldu ve çocuklara ok attırıldı.

Milli Spor Derneği Müdürü Rahat Jaksıbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının Kazak kültürü, gelenekleri ve milli sporu tanıtmak ve yaygınlaştırmak olduğunu belirterek, "Festivali geleneksel hale getirmeyi, etno müzik ve diğer etno kültürlerle genişletmeyi hedefliyoruz." dedi.

Festivale Türkiye dahil 15 ülkeden 25 sporcunun katılacağını dile getiren Jaksıbay, Dünya Etnospor Konfederasyonuyla Türk ve diğer halklar için ortak etno sporları tanıtmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Festival 2 Haziran'da sona erecek.