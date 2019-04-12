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Kazakistan'da Nevruz Bayramı etkinlikleri

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi, Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi- Çadırlarda milli yemekler ikram edilirken, kadınlar geleneksel müzik aleti dombıra eşliğinde şarkılar söyledi

12 Nisan 2019 Cuma 10:03
Kazakistan'da Nevruz Bayramı etkinlikleri

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi, geleneksel kıyafetler ve yemeklerin sergilendiği Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi.

Nur Sultanlı Müslümanlar milli kıyafetlerini giyerek, geleneksel çadırların kurulduğu Müslümanlar Dini İdaresi avlusuna akın etti. Çadırlarda milli yemekler ikram edilirken, kadınlar geleneksel müzik aleti dombıra eşliğinde şarkılar söyledi.

Etkinliğe katılan Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Başmüftü Hacı Serikbay Oraz, yaptığı konuşmada, bahar ayının güzel ve kutsal bir cuma gününde halk ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kazakistan'da farklı millet ve din temsilcilerinin barış ve uyum içinde yaşadığına işaret eden Oraz, bunun ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yürüttüğü siyasetin sonucu olduğunu söyledi.

Oraz, "Bağımsızlığın ilk yıllarında ülkemizde 69 cami varken, bugün 3 binden fazla cami faaliyet gösteriyor. Onlarca medrese var. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Etkinlik folklor gösterileri ve konserle sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 10:03
  1. Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi

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