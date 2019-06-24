Kazakistan’da mühimmat deposunda patlama: 1 ölü Kazakistan’da orduya ait bir mühimmat deposunda yaşanan patlamada 46 kişi yaralandı, bir kişi de hayatını kaybetti.

Kazakistan’da orduya ait bir mühimmat deposunda yaşanan patlamada 46 kişi yaralandı, bir kişi de hayatını kaybetti.

Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys kentinde bir askeri üsse ait mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından depoda yangın çıktı. Çevrede yaşayanlar panik halinde olay yerinden kaçarken itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 5’i çocuk 46 kişi yaralanırken, patlama nedeniyle bölgede tren seferleri durduruldu.

Hükümet bölgede olağanüstü hal ilan ederken, bölgede yaşayan 45 bin kişi tahliye edildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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