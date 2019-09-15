0553 313 94 23

Kazakistan'da kımız hazırlamada dünya rekoru

15 Eylül 2019 Pazar 14:59
Kazakistan'da kımız hazırlamada dünya rekoru

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da bin kadın, aynı anda at sütünden 10 bin litre kımız hazırlayarak dünya rekoru kırdı.

Kazinform ajansının haberine göre, Karaganda eyaletinin Janaarka ilçesinde Kazak şair Saken Seyfullin'in doğumunun 125. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, bin kadın aynı anda 10 bin litre kımız hazırlayarak dünya rekoru kırdı.

Etkinliğe katılan Guinness Dünya Rekorları kitabı temsilcisi Yudelkis Dias kımız hazırlama olayını kaydetti ve Janaarka Vali Yardımcısı Abzal Nukenov'a rekorun kırıldığını onaylayan sertifika teslim etti.

Dias, yaptığı konuşmada, rekoru kaydetmek için Küba'dan geldiğini belirterek, "Bu rekor hazırlanan içecek miktarı ve onu yapan kişi sayısına göre hesaplanacak. Bizde çok sayıda farklı rekorlar var, ancak böyle bir etkinlik ilk kez yapılıyor. Biz her şeyi kontrol ettik, bir ay içinde resmi sonuç sitemizde yayımlanacak." dedi.

Guinness Dünya Rekorları kitabı Kazakistan temsilcisi Bahıtjan Tastulekov, Karaganda sakinlerinin kımız hazırlama başarısını tekrarlamanın zor olacağını dile getirerek, kımızın hazırlandığı bin adet varili gördüğünde çok şaşırdığını, çünkü modern dünyada bu kadar bulaşığın nadir görüldüğünü söyledi.

Kımız hazırlama olayı katılımcılarından Amankeş Nışanbayeva, kımızın sağlığa çok faydalı olduğunu belirterek, "Geleneksel içeceğimiz kımızı dünyaya tanıtmaktan gururluyuz." dedi.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:59
  1. kumıs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Barlas'tan çarpıcı çıkış! "Ha John Bolton ha Ahmet Davutoğlu"
    1. Mehmet Barlas'tan çarpıcı çıkış! "Ha..
    2. AB'den "Saudi Aramco" saldırısı..
    3. AK Parti'de istifalar devam ediyor
    4. Düğünde kavga: 3 yaralı
    5. Uşak Cemevi’nde aşure etkinliği
    6. Yunanistan'a kaçmak isteyen 30 kişi..
    7. Fenerbahçe Alanya’ya geldi
    8. Finlandiya modeli emeklilik nedir? EYT..
    9. Darülaceze sakinleri şenlikte eğlendi
    10. MHP’den şehit ailelerine ziyaret
    11. Denizli’de kızılçam ormanlarında yangın
    12. Çanakkale’ye yağmur uyarısı
    13. Sahte pasaportlu göçmenleri polisin..
    14. EMŞAV’dan HDP önünde oturma eylemi..
    15. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzlerce..
    16. Çankırı'daki depremler
    17. Basketbol: Gloria Kupası
    18. Poligonda atış yapan uzman çavuş..
    19. İstanbul Büyükşehir Belediyesi..
    20. Keçiborlu’ya Bilgiç morali
    21. Irak, saldırı iddialarını kabul etmedi!
    22. Gelin ve damat düğünü terk etti! Halay..
    23. Başkan Semih Esen, aşure ikram etti
    24. Eylemcilerin yeni hedefi hükümet..
    25. İki yol arasında kalan cami dikkati..
    26. Anne Özlü’ye son görev
    27. Kongo Nehri’nde tekne battı: 36 kayıp
    28. "Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in..
    29. Keçiborlu Belediye Başkanı Parlak’ın,..
    30. Esenyurt’ta sıkışmalı kaza: 1 yaralı
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir