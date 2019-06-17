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Kazakistan'da iş yapma kolaylığı

Dünya Bankası'nın "Kazakistan'da İş Yapma Kolaylığı 2019" raporuna göre, ülkede iş ortamının iyileştirilmesine yönelik reformlar ivme kazandı- Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Arman Djumabekov:- "Reformlar sayesinde Kazakistan, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı raporuna göre, dünyanın önde gelen 30 reformcu ülkesi arasına girdi"

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:32
Kazakistan'da iş yapma kolaylığı

NUR SULTAN (AA) - Dünya Bankası'nın "Kazakistan'da İş Yapma Kolaylığı 2019" raporuna göre, ülkede iş ortamının iyileştirilmesine yönelik yapılan reformlar ivme kazandı.

Rapor, Dünya Bankası Küresel Göstergeler Departmanı Başkanı Rita Ramalho tarafından açıklandı.

Raporda, Kazakistan'da iş ortamının iyileştirilmesine yönelik yapılan reformların ivme kazandığı belirtilerek, yapılan reformların girişimciliğin düzenlenmesi sisteminde bürokratik sorunları çözmeye yönelik olduğu aktarıldı.

Son 2 yılda girişimcilik alanında yapılan yasal düzenlemeler sayesinde iş yapmanın daha kolay hale geldiği vurgulanan raporda, Almatı'nın; elektrik şebekesine bağlanma, gayrimenkul ve inşaat ruhsatların alınması endekslerinde lider olduğu bildirildi.

Raporda, başkent Nur Sultan'ın, elektronik prosedürlere ve elektronik devlete erişim sayesinde işletme tescili endeksinde birinci olduğu, Doğu Kazakistan ve Pavlodar eyaletlerinin de gayrimenkul tescili endeksinde ilk sırada bulunduğu kaydedildi.

Hiçbir şehir ve bölgenin söz konusu 4 endekste lider olamadığı, en az bir endekste ise lider konumda bulunduğu belirtilen raporda, Dünya Bankası'nın ilk raporunu hazırladığı 2017'den bu yana şehir ve bölgelerde iş ortamının daha da iyileştiği aktarıldı.

Raporda, "2017'den bu yana uygulanan 24 reformdan 8'i, işletme tescil zamanının yarıya düşürülmesini sağladı, elektrik şebekesine bağlantı endeksinde önemli reformlar yapıldı, tüm bölge ve şehirlerde elektrik kalitesi ve kesintisizliği arttı." denildi.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Arman Djumabekov, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülkede iş ortamının iyileştirilmesi, bariyer ve iş ile ilgili maliyetlerin azaltılması için sistemli reformlar yapıldığını belirterek, "Bu sayede Kazakistan, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı raporuna göre, dünyanın önde gelen 30 reformcu ülkesi arasına girdi." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:32
  1. Dünya Bankası
  2. İş Yapma Kolaylığı

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