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Kazakistan'da "İnsanlığın Aytmatov'u" etkinliği

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov:- "Kırgız ile Kazak bu dünyada yaşadığı sürece Cengiz Aytmatov sonsuza dek tanıtılmaya devam edecektir"

18 Aralık 2018 Salı 22:07
Kazakistan'da "İnsanlığın Aytmatov'u" etkinliği

ASTANA (AA) - Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kırgız edebiyatçı, diplomat ve ve siyasetçi Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü dolayısıyla "İnsanlığın Aytmatov'u" başlıklı anma programı düzenledi.

Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından Opera ve Bale salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, Kırgızistan'ın Astana Büyükelçisi Jeenbek Kulubayev'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte Kazak ve Kırgız sanatçıları ve tiyatro oyuncuları tarafından Cengiz Aytmatov'un eserlerinden bölümler sahnelendi, şarkılar söylendi, yazarın hayatıyla ilgili film gösterimi yapıldı.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Camankulov, yaptığı konuşmada, Aytmatov'un Kırgız ve Kazak topraklarını dünyaya tanıttığını belirterek, "Yazarın eserlerinde Kazak halkının özel bir yeri var. Eserlerinde büyük bozkır halkının hayatı yansıtılmıştır." dedi.

Aytmatov'un hiçbir zaman Kırgız ve Kazak halklarını ayrı görmediğini söyleyen Camankulov, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in liderliğinde Kazakistan'da yazarın doğumunun 90. yıl dönümünde büyük etkinliklerle anıldığını vurguladı.

Bakan Camankulov, bu yılın Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Cengiz Aytmatov Anma Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, "Kırgız ile Kazak bu dünyada yaşadığı sürece Cengiz Aytmatov sonsuza dek tanıtılmaya devam edecektir." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:07
  1. Cengiz Aytmatov

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