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Kazakistan'da İkinci Orta Asya Su Forumu

Başkent Nur Sultan'da "Orta Asya'da su konularında diyalog: ulusaldan bölgesele" temasıyla düzenlenen foruma Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan uzmanlar katılıyor

05 Eylül 2019 Perşembe 10:44
Kazakistan'da İkinci Orta Asya Su Forumu

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Orta Asya'da su konularında diyalog: ulusaldan bölgesele" temalı İkinci Orta Asya Su Forumu başladı.

Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) tarafından düzenlenen foruma, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın stratejik araştırma enstitüsü direktörleri, Kırgızistan, Özbekistan büyükelçileri, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Özel Talimatlar Büyükelçisi Ayımdos Bozjigitov, burada yaptığı konuşmada, Orta Asya'daki su kaynaklarının tamamen tarımda kullanıldığını ve bu nedenle bölgede su kıtlığının hissedildiğini belirtti.

Bozjigitov, su ile ilgili kurumların, daha verimli çalışması için güncel gerçek ve tehditlere adapte olması gerektiğini ifade ederek, "Su kıtlığı ve suya olan ihtiyacın artması durumunda Orta Asya ülkeleri, çıkarlarının kesiştiği alanlarda karşılıklı yarar sağlayacak iş birliği için çalışmalı." dedi.

Kırgızistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Kuvanıçbek Şadıbekov, Orta Asya'da su kaynaklarının tarımda kullanım verimliliğinin gelişen ülkelere göre 4-5 kat az olduğuna dikkati çekerek, "Su kaynaklarının irrasyonel kullanılması durumunda tarım alanlarının artması sorunu derinleştiriyor." şeklinde konuştu.

Şadıbekov, 1960'ta bölgede 4,5 milyon hektar olan tarım arazilerinin 2 kat artarak, 10-11 milyon hektara ulaştığını belirterek, 10-15 yıl içinde bölgedeki su kaynaklarının üçte bir azalabileceğini söyledi.

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan hükümetleri arasında 1998'de imzalanan hidro enerji kaynaklarının kullanılmasına ilişkin anlaşma çerçevesinde bölgesel iş birliğinin artığını vurgulayan Şadıbekov, "Su ve enerji kaynakları alanında tutumların yakınlaşması bölgede güven, istikrar ve altyapının gelişmesi, gıda ve çevre güvenliğinin sağlanması için bir imkandır." ifadesini kullandı.

Tacikistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Dilovar Kodirzoda da bölgenin su kaynaklarının yarısına sahip Tacikistan'ın aktif şekilde uluslararası kurallar kapsamında bölgesel ve uluslararası su politikası yürüttüğüne işaret etti.

Su konularında tartışmalardan somut adımlara geçme aşamasına gelindiğini dile getiren Kodirzoda, "Bu yönde forumun, somut öneriler ve önlemler geliştireceğinden eminim." diye konuştu.

Özbekistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü temsilcisi Bahtiyor Mustafayev, Özbekistan'ın su konularında bölge ülkeleriyle aktif iş birliği yaptığını belirterek, ülkesinin Kazakistan ve Tacikistan ile su alanında iş birliği konusunda çalışma gruplarının oluşturulduğunu aktardı.

Kırgızistan ile su yönetimi komisyonu kurulması için anlaşma imzalanması üzerine çalıştıklarını ifade eden Mustafayev, Özbekistan'ın Türkmenistan ile iş birliğinin uluslararası örgütlerin de yer aldığı üçlü çalışma grubu çerçevesinde geliştiğini kaydetti.

Mustafayev, Özbekistan'ın Kırgızistan ile Kambar Ata-1 hidroelektrik santralinin inşaatı projesinde iş birliği konularını görüştüğünü aktardı.

Orta Asya ülkeleri arasında su kaynakları konularının çözümü için öneriler oluşturmayı hedefleyen forum, yarın sona erecek.

Forum ilk kez geçen yıl Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:44
  1. su konularında diyalog forumu

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