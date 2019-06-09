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Kazakistan'da halk sandık başında

Ülkenin 12 eyaletinde oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'de başladı- 7 adayın yarıştığı seçimleri, uluslararası örgütler ve yabancı ülkelerden binin üzerinde gözlemci, 500'e yakın yerel ve yabancı basın mensubu izliyor

09 Haziran 2019 Pazar 04:56
Kazakistan'da halk sandık başında

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimi için yerel saatle 07.00'den itibaren sandık başına gidiyor.

Kazakistan'da halk, cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı. Ülkenin 12 eyaletinde oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'de başladı. Mangistau, Atırau, Aktöbe, Batı Kazakistan ve Kızılorda eyaletlerinde ise oy kullanma işlemi, saat farkından dolayı bir saat daha geç başlayacak. Ülkede kayıtlı 11 milyon 947 bin seçmen, yurt içinde ve dışında oluşturulan 9 bin 967 seçim merkezinde oy kullanacak.

İktidar partisi Nur Otan'ın cumhurbaşkanı adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yerel saat ile 10.00'da Opera ve Bale Tiyatrosu'nda oluşturulan seçim merkezinde oy kullanması bekleniyor.

Oy verme işleminin saat 20.00'de sona ermesinin ardından oyların sayımı en geç 12 saat içinde yapılacak. Bir hafta içinde de seçim sonuçlarının belirlenmesi, yayınlanması ve seçilen cumhurbaşkanının Merkez Seçim Komisyonu tarafından kaydının yapılması bekleniyor.

Seçimlerde Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev'in de aralarında bulunduğu 7 aday yarışıyor.

Ülke kanunlarına göre, cumhurbaşkanı adaylarının Kazakça bilmesi, 40 yaşını doldurması, ülkede 15 yıl ikamet etmesi ve devlet kurumlarında en az 5 yıl çalışması gerekiyor.

Seçimde yarışacak adaylar ve partileri ise şu şekilde:

"Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva, Millet Kaderi adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov, iktidardaki Nur Otan Partisinin adayı Kasım Cömert Tokayev ve Büyük Bozkır Kartalları Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel."

- Seçimleri binin üzerinde yabancı gözlemci izliyor

Seçimleri uluslararası örgütler ve yabancı ülkelerden binin üzerinde gözlemci ve 500'e yakın yerel ve yabancı basın mensubu izliyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TürkPA) seçim gözlem misyonları da gözlemliyor. Gözlem misyonlarının, seçim sürecine ilişkin pazartesi basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ülkede 28 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev, 9 Haziran'da erken cumhurbaşkanlığı seçimine gitme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 04:56
  1. Cumhurbaşkanlığı seçimleri

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