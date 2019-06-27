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Kazakistan'da "Göçebeler Alemi" festivali yapılacak

Ülkede 28-30 Haziran'da Nur Sultan'da düzenlenecek festivale, Türkiye dahil 8 ülkeden sporcular katılacak

27 Haziran 2019 Perşembe 12:19
Kazakistan'da "Göçebeler Alemi" festivali yapılacak

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 28-30 Haziran'da 4'üncü Uluslararası Etno Kültür Festivali "Göçebeler Alemi" düzenlenecek.

Kazanat Hipodromu'nda gerçekleştirilecek etkinliğe Bulgaristan, Azerbaycan, Türkiye, İran, Güney Kore, Kırgızistan, Moğolistan ve Özbekistan'dan takımlar katılacak.

Nur Sultan'ın ana caddelerinden katılımcıların yürüyüşüyle başlayacak festivalde okçuluk, kartalcı, kökpar, güreş, atlı güreş ve diğer geleneksel spor yarışmaları yapılacak, el sanatları, deri, gümüş işleme ve diğer örnekler gösterilecek.

Saka, Hun, İskit ve diğer eski çağ dönemlerine ait kostümler, çeşitli oyun ve yarışmalar da sergilenecek.

Festival organizatörü Kazak Turizm Ulusal Şirketi'nden yapılan açıklamada, etkinliğin amacının göçebelerin kültürel ve tarihi mirasını, ulusal geleneklerin canlanmasını ve dövüş sanatlarının ideolojisini teşvik etmek olduğu belirtildi.

Kazak Turizm Ulusal Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Timur Duysengaliev yaptığı açıklamada, festivalin dünyaya Nur Sultan'ın sadece gelişmiş altyapısı ve güzel binaları olan idari merkez değil, turist talebini karşılayabilecek eşsiz bir şehir olduğunu göstermek açısından da önemli görülmesi gerektiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:19
  1. 4'üncü Uluslararası Etno Kültür Festivali
  2. festival
  3. Kazakistan'da "Göçebeler Alemi" festivali
  4. Nur Sultan

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