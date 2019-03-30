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Kazakistan'da "Dünya saati" etkinliği

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Dünya saati" etkinliği çerçevesinde ana mekanların ışıkları kapatıldı -Kazakistan Çevre Örgütleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aygul Solovyeva:- "Amacımız, iklim değişikliğine toplumun dikkatini çekmek. Bir saatliğine ışıkları kapatarak, küresel ısınmanın önlenmesine katkı sağlıyoruz"

30 Mart 2019 Cumartesi 20:12
Kazakistan'da "Dünya saati" etkinliği

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da uluslararası "Dünya saati" etkinliği çerçevesinde Bayterek Kulesi, Nur Alem Pavilyonu ve diğer ana mekanların ışıkları bir saatliğine kapatıldı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla her yıl düzenlenen Dünya Saati etkinliği çerçevesinde Bayterek Kulesi, EXPO 2017 fuar alanındaki Nur Alem Pavilyonu, Hazreti Sultan Camisi, Barış ve Uyum Sarayı ile diğer ana binaların ışıkları bir saatlik süreyle söndürüldü.

Etkinlik çerçevesinde alışveriş merkezlerinde topluma, elektriği bir saatliğine kapatma çağrısı yapan etkinlikler düzenlendi.

Kazakistan Çevre Örgütleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aygul Solovyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde Dünya saati etkinliğini onuncu kez düzenlediklerini belirterek, "Amacımız, iklim değişikliğine toplumun dikkatini çekmek. Bir saatliğine ışıkları kapatarak, küresel ısınmanın önlenmesine katkı sağlıyoruz." dedi.

Kazakistan'da iklim değişikliğine karşı kapsamlı önlemlerin alındığını ifade eden Solovyeva, çevrenin iyileştirilmesini öngören yasaların kabul edildiğini, Uluslararası Yeşil Teknolojiler Merkezi'nin hizmete sunulduğunu söyledi.

Solovyeva, ülkedeki tüm fabrikaların izlenebileceği interaktif harita oluşturduklarını aktararak, "Harita üzerinden havayı kirleten fabrikaları görmek mümkün. Ayrıca şirketlerin çevreye zararlı atıkları azaltmak için yeşil teknolojilere ne kadar yatırım yaptığını da izliyoruz." diye konuştu.

Şirket ve fabrikaların yeşil teknolojilere milyonlarca dolar yatırım yaptığına işaret eden Solovyeva, "Nur Sultan'da elektrikli otobüslerin hizmet vermesiyle ilgili pilot proje başlatıldı. Biz aldığımız önlemlerin 2-3 yılda somut sonuçlar vereceğini düşünüyorum." dedi.

WWF tarafından 2007 yılında başlatılan ve her yıl düzenlenen Dünya saati etkinliğine şu ana kadar 175 ülke katılırken, etkinlik kapsamında dünyanın büyük şehirlerindeki önemli anıtların, yapıların ve binaların ışıkları 1 saatliğine söndürülüyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 20:12
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