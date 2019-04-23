Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru Nur Otan Partisi, seçimlerde Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i aday gösterdi - Kurucu Cumhurbaşkanı ve Nur Otan Partisi Başkanı Nursultan Nazarbayev:-"Bugün (Tokayev'in) onun ülkedeki en üst göreve layık aday olduğunu düşünüyorum"- Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev:-"Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in stratejik yolunu devam ettirmek için seçimlere katılacağım"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da Nur Otan Partisi, 9 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i aday gösterdi. Cumhurbaşkanı Tokayev, kurucu Cumhurbaşkanı ve Nur Otan Partisi Başkanı Nursultan Nazarbayev, Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva, Başbakan Askar Mamin, Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in yanı sıra kabine ve parti üyelerinin katılımıyla Bağımsızlık Sarayı'nda Nur Otan Partisi 19. Kurultayı yapıldı. Kurultayda, Nazarbayev'in cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tokayev'i aday gösterme önerisi parti üyeleri tarafından desteklendi. Nazarbayev, yaptığı konuşmada, Tokayev ile uzun yıllar birlikte çalıştığını belirterek, "Bugün onun ülkedeki en üst göreve layık aday olduğunu düşünüyorum." dedi. Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmeye 3 yıldan fazladır hazırlandığını ifade eden Nazarbayev'in kurultay sonunda gözlerinin dolduğu görüldü. Tokayev de seçimlerin iktidar ile toplum arasında doğrudan verimli diyaloğun gelişmesine katkı sağlayacağını söyleyerek, "Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in stratejik yolunu devam ettirmek için seçimlere katılacağım." ifadesini kullandı. Kazakistan'ı 28 yıl yöneten Nazarbayev, 19 Mart'ta cumhurbaşkanlığı görevinden istifasını açıklamış, anayasa gereği cumhurbaşkanı yetkilerini Senato Başkanı Tokayev'e devretmişti. Tokayev, 20 Mart tarihinde yemin ederek, cumhurbaşkanı olarak görevine başlamış, nisan ayında erken cumhurbaşkanı seçimlerinin 9 Haziran'da yapılmasına ilişkin karar almıştı. Tokayev'in görev süresi 2020'de bitecekti.



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