0553 313 94 23

Kazakistan'da büyük askeri tatbikat başladı!

Kazakistan'ın Otar askeri üssünde Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya, Belarus ve Ermenistan'ın katıldığı Poisk 2018 askeri tatbikatı başladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:56
Kazakistan'da büyük askeri tatbikat başladı!

Kazakistan'da "Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütüne" (KGAÖ) üye ülkelerin katıldığı "Poisk 2018" askeri taktik ve özel tatbikatı başladı.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cambıl eyaletindeki Otar askeri üssünde başlayan tatbikata Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya, Belarus ve Ermenistan'dan istihbarat birimleri ve özel kuvvetlerin katıldığı belirtildi.

Tatbikatın aynı zamanda Munke, Ayşa Bibi ve Teris Aşıbulak eğitim sahasında geçeceği bildirildi.

Tatbikatın KGAÖ üyesi ülkelerinin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirmek, ortak hedefleri yerine getirmek ve savaş koordinasyonunu sağlamak olduğu ifade edildi.

Tatbikat cuma günü sona erecek.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 20:56
  1. Kazakistan
  2. Rusya
  3. Ermenistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de 2 PKK'lı teslim oldu!
    1. Hakkari'de 2 PKK'lı teslim oldu!
    2. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, içtüzük..
    3. İranlı şirketler Suriye'de savaş..
    4. Terör devleti İsrail'in eli kanlı..
    5. Kazakistan'da büyük askeri tatbikat..
    6. Kocaoğlu 'Aday değilim' dedi, CHP'li..
    7. Izgara temizliğinin püf noktaları
    8. Fransa'dan 'Mevlüt Çavuşoğlu-Le Drian..
    9. Antalya'da korku dolu anlar! Otel..
    10. Yer elmasının faydaları saymakla..
    11. Donald Trump, 1,2 trilyon dolarlık..
    12. Edirne'de turistlere verilen çorbanın..
    13. Eş kavramından ne anlamalıyız?
    14. Galatasaray'a dev maç öncesi..
    15. Fırında yoğurt nasıl yapılır?
    16. "2 milyar dolar önerdim, Trump'ın..
    17. Düzce'de yıldırım düşen ev..
    18. Hafif yanık tedavisi nasıl olmalı?
    19. IMF Başkanı ülkeleri uyardı: Savaş..
    20. Yeşillikleri uzun süre bozulmadan..
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var