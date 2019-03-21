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Kazakistan’da başkentin adının değiştirilmesi protesto edildi

Kazakistan’da 28 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra sürpriz bir şekilde istifasını açıklayan Nursultan Nazarbayev’in adının başkente verilmesi, ülkede protestolara neden oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 11:27
Kazakistan’da başkentin adının değiştirilmesi protesto edildi

Kazakistan’da 28 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra sürpriz bir şekilde istifasını açıklayan Nursultan Nazarbayev’in adının başkente verilmesi, ülkede protestolara neden oldu. Protestolarda 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.


Kazakistan’da Nursultan Nazarbayev’in Cumhurbaşkanlığı görevini bırakmasının ardından Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Kasım Cömert Tokayev’in başkentin adını "Nursultan" olarak değiştirmesi önerisinin parlamentoda onaylanması ülkede bazı kesimler tarafından protesto edildi. Başkentin adının değiştirilmesini “aşırı bir sevgi gösterisi” olarak nitelendiren 30 bin kişi online platformda imza topladı. Belediye başkanlığı ofisinin önünde toplanan 20 kişinin ise polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.


Başkent Astana’nın adının Nursultan olarak değiştirilmesi Tokayev’in Cumhurbaşkanı olarak aldığı ilk karar oldu.


Kazakistan’ın daha önceki başkenti ülkenin ticari merkezi olan Almatı şehriyken, başkent 1997 yılında Astana’ya taşınmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:27
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