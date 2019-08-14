Kazakistan'da 7 ayda 52 milyon ton petrol üretildi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, bu yılın ocak-temmuz aylarında ülkede 52,23 milyon ton petrol üretildiğini belirtti.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bozumbayev, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabulünde enerji alanındaki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Bozumbayev, bu yılın ocak-temmuz aylarında ülkede 52,23 milyon ton petrol üretildiğini ve bunun geçen yıla göre yüzde 1,2 fazla olduğunu aktardı.

Mevcut petrol üretimi ile yıllık 89 milyon ton üretim hedefinin gerçekleşeceğini belirten Bozumbayev, ülkesinin petrol üretiminin arttığını vurguladı.

Bozumbayev, aynı dönemde ülkede 33,1 milyar metreküp doğal gaz üretildiğini ifade etti.

Petrol üretimi ile ilgili proje ve yatırımların arttığına işaret eden Bozumbayev, 2023'ten itibaren yıllık petrol üretiminin 12 milyon ton artacağını kaydetti.