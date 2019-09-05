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Kazakistan'da 28 yılda 1,5 milyar ton petrol üretildi

Ülkede, 1991'den bu yana toplam petrol üretimi 1,5 milyar ton oldu

05 Eylül 2019 Perşembe 11:22
Kazakistan'da 28 yılda 1,5 milyar ton petrol üretildi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da bağımsızlık yıllarında (1991'den bu yana) toplam 1,5 milyar tondan fazla petrol ve 741 milyar metreküp doğal gazı üretildi.

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Kazak petrolünün 120. yılı kutlamaları çerçevesinde Atırau kentinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bağımsızlık yıllarında ülkede petrol üretiminin toplam 1,5 milyar tonu bulduğunu kaydetti. Bozumbayev, söz konusu dönemde ülkede 741 miyar metreküp de doğal gaz üretildiğini belirtti.

Toplam petrol gelirinin 31,6 trilyon tenge (yaklaşık 81,6 milyar dolar) olduğunu aktaran Bozumbayev, "Her yeni projeyle, petrol sektörü bağımsızlık yıllarında üretimini, cirosunu ve potansiyelini artırdı. Kazakistan, petrol ihraç eden lider ülkeler arasında yer aldı." dedi.

Bozumbayev, 1991 yılında yıllık 25 milyon ton olan petrol üretiminin 3,5 kat artarak, 90 milyon tona çıkarıldığına dikkati çekerek, "Petrol ve doğal gazı taşıma sistemi oluşturuldu. Hazar petrol boru hattı, Tengiz, Karaçaganak ve Kaşagan petrol sahalarından petrol ihracatı için en kısa yolu ve ekonomik, uygun koşulları sağlamaktadır. 36 ülkeye petrol ihracatı 5 kat artarak 66 milyon ton oldu." şeklinde konuştu.

2025 yılında yıllık petrol üretim hacminin 105 milyon tona çıkarılmasının beklendiğini söyleyen Bozumbayev, orta vadeli süreçte petrol ve doğal gaz sektöründe 75 milyar dolar değerinde yatırım projelerinin uygulanacağını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:22
  1. Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev

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