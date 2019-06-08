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Kazakistanyarın sandık başına gidecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7 aday yarışacak- 11 milyon 947 bin seçmen 10 bine yakın seçim merkezinde oy kullanabilecek

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:14
Kazakistanyarın sandık başına gidecek

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Kazakistan'da 11 Mayıs'ta başlayan cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sona erdi.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), ülke genelinde tüm seçim merkezlerinin oy kullanımına hazır olduğunu duyurdu.

Ülkede, 11 milyon 947 bin kayıtlı seçmenin bulunurken, halk yarın 07.00 ile 20.00 saatleri arasında 9 bin 970 seçim merkezinde oylarını kullanabilecek.

Yurt dışındaki Kazakistan vatandaşları ise 51 ülkede kurulan 64 sandıkta oylarını verebilecek.

Oy sayımı, seçim süreci sona ermesinden sonra en geç 12 saat içinde yapılacak. Bir hafta içinde de seçim sonuçlarının belirlenmesi, yayınlanması ve seçilen cumhurbaşkanının Merkez Seçim Komisyonu tarafından kaydının yapılması bekleniyor.

Seçimlerde Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında bulunduğu 7 aday yarışacak.

Ülke kanunlarına göre, cumhurbaşkanı adaylarının Kazakça bilmesi, 40 yaşını doldurması, ülkede 15 yıl ikamet etmesi ve devlet kurumlarında en az 5 yıl çalışma şartı bulunuyor.

Seçimde yarışacak adaylar ve partileri ise şu şekilde:

"Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi 'Ak Yol' adayı Daniya Yespayeva, 'Millet Kaderi' (Ulıt Tagdırı) adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi 'Köy' (Auıl) Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov, iktidardaki Nur Otan Partisi adayı Kasım Cömert Tokayev ve 'Büyük Bozkır Kartalları' (Ulı Dala Kırandarı) Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel."

-Seçimleri binin üzerinde yabancı gözlemci izleyecek

MSK'nin açıklamasına göre, seçimleri uluslararası örgütler ve yabancı ülkelerden binin üzerinde gözlemci ve 500'e yakın yerel ve yabancı basın mensubu izleyecek.

Kazakistan'da çalışmalarına başlayan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TürkPA) seçim gözlem misyonlarının, seçim sürecine ilişkin pazartesi basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ülkede 28 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev, 9 Haziran'da erken cumhurbaşkanlığı seçimine gitme kararı almıştı.


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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:14
  1. Cumhurbaşkanlığı seçimleri

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