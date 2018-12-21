0553 313 94 23

Kazakistan ve Özbekistan'ın "İpek Vizesi" şubatta uygulanacak

21 Aralık 2018 Cuma 09:32
Kazakistan ve Özbekistan'ın "İpek Vizesi" şubatta uygulanacak

ASTANA (AA) - Kazakistan ile Özbekistan'ın, Avrupa ortak vizesi "Schengen"in benzeri olacak "İpek Vize"yi (Silk Visa) şubatta uygulamaya başlayacakları bildirildi.

Kazinform haber ajansına göre, Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Başkan Yardımcısı Ulugbek Kasımhodjayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Schengen tipi vizenin Orta Asya versiyonu "İpek Vize"yi şubattan itibaren uygulamayı planladıklarını belirtti.

Uygulamanın amacının Orta Asya'ya turist çekmek ve bölgeyi popülerleştirmek olduğunu dile getiren Kasımhodjayev, projenin Kazakistan ve Özbekistan tarafından onaylandığını, geriye sadece teknik detaylar ve ekipman konularının kaldığını aktardı.

Kasımhodjayev, uygulamaya Kırgızistan ve Tacikistan'ın da ilgi duyduğunu, Kazakistan'ın projeye Azerbaycan ile Türkiye'yi katmayı planladığını kaydetti.

Kazakistan Senatosu Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Dariga Nazarbayeva, bölgeye turist çekmek amaçlı "İpek Vize"yi hayata geçirmeyi haziranda Özbekistan'a önermişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:32
  1. Silk visa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
    1. Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü..
    2. FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na..
    3. Washington, Kore Yarımadasında nükleer..
    4. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta ve..
    5. Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    6. Lider Medipol Başakşehir, seneyi..
    7. Yunanistan'da 'Bora' paniği! 'Türkler..
    8. Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol..
    9. HSK kararnamesi ile yeni mahkeme kuruldu
    10. Türkiye-AB ilişkilerinde 2019..
    11. Adıyaman'da çöp kamyonunun altında..
    12. Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Ghosn..
    13. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    14. Miami Heat 3'te 3 yaptı
    15. Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava
    16. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    17. İlknur Gül kimdir nerelidir?
    18. Borsa, güne yatay başladı
    19. Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli..
    20. TBMM Başkanı Yıldırım, Bahçeli ile..
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!
    Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?