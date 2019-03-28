0553 313 94 23

Kazakistan uyruklu genç sunucu evinde ölü bulundu

Elazığ’da bir televizyonda yaptığı programda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kazakistan uyruklu 21 yaşındaki sunucu, evinde ölü bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 14:24
Kazakistan uyruklu genç sunucu evinde ölü bulundu

Elazığ’da bir televizyonda yaptığı programda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kazakistan uyruklu 21 yaşındaki sunucu, evinde ölü bulundu.


Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da yayın yapan Kanal 23 Televizyonu’nda program sunuculuğu yapan Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana Kaharman (21), ev arkadaşı tarafından mutfakta hareketsiz yatarken bulundu. Genç kızın arkadaşı hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaharman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç sunucunun cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaharman’ın ailesinin Kazakistan’da ikamet ettiği, kendisinin Elazığ’a okumak için geldiği ve arkadaşlarıyla yaşadığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemeye göre genç kızın intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayşen Zeybekci, Torbalı’da kadınlarla bir araya geldi
    1. Ayşen Zeybekci, Torbalı’da kadınlarla..
    2. Türel’den Böcek’e 20 milyonluk rant..
    3. "Ne temiz kağıdı, onları sana Kandil..
    4. Başkan Bozkurt’a mahalle..
    5. Başkan Demirağ’dan muhtarlara veda..
    6. Reçel nasıl saklanır? Reçelin püf..
    7. Malatya’da binlerce uyuşturucu hap ele..
    8. Akşam yemeği için saatlerce mutfakta..
    9. Aliağa’da TOKİ için başvuru sayısı 6..
    10. Kocabıyık: "Hayalini kurdurduğum..
    11. Hatayspor'da kaptan Mesut Çaytemel'in..
    12. Mehmet Özhaseki konuşuyor - CANLI
    13. Bakan Akar, emekli Hava Korgeneral..
    14. Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı..
    15. Venezuela'da yeni elektrik kesintisi
    16. Bakan Varank'tan sanayi sitesine ziyaret
    17. Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası
    18. Brexit 3’ncü kez oylanacak
    19. Aytemiz, inovatif hizmetlerini..
    20. 71 suçtan aranan ve 54 yıl cezası..
    21. İmamoğlu: “İstanbul’da ve Türkiye’de 1..
    22. Depremzede öğrenciler Yemenli çocuklar..
    23. Tarlasına gübre atmaya giden adam feci..
    24. Şeref Malkoç’tan ’ombudsmanlık’..
    25. Türel’den cadde açıklaması: “İsteyen..
    26. Kop’ta Girişim Projesi Melek..
    27. 21 yaşındaki genç sunucu evinde ölü..
    28. SNHR'den Rakka'da bulunan cesetlere..
    29. Gündüz, HDP Milletvekili Habip Eksik..
    30. Fikret Orman'dan Asya pazarı açıklaması
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak