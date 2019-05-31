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Kazakistan, Suriye'den 171 vatandaşını tahliye etti

31 Mayıs 2019 Cuma 22:27
Kazakistan, Suriye'den 171 vatandaşını tahliye etti

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 28-31 Mayıs tarihlerinde yapılan "Jusan" insani operasyonunda Suriye'den 171 Kazak vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu.

Tokayev, yaptığı yazılı açıklamada, Kazakistan vatandaşlarının tahliye edilmesini öngören "Jusan" operasyonunun üçüncü ve sonuncu aşamasının hayata geçirildiğini belirterek, 28-31 Mayıs tarihlerinde Suriye'deki savaş bölgelerinden 171 Kazakistan vatandaşının tahliye edildiğini kaydetti.

Tahliye edilenlerin hepsinin çocuk olduğunu bildiren Tokayev, çocukların adaptasyon ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildiğini ve gerekli yardımın verildiğini belirtti.

Tokayev, "Jusan operasyonunun sonuçları devletimizin en zor konuları çözmekte etkin olduğunu gösterdi. Evlerine dönen vatandaşlarımız yeni hayata başlama imkanı kazandı. Biz gelecekte de vatandaşlarımızın hak ve güvenliğini koruyacağız." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından, ocakta başlatılan "Jusan" operasyonu çerçevesinde bugüne kadar Suriye'den ülkeye 375 çocuk tahliye edildi.


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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 22:27
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