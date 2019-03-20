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Kazakistan Senatosu Başkanlığına Dariga Nazarbayeva seçildi

20 Mart 2019 Çarşamba 12:30
Kazakistan Senatosu Başkanlığına Dariga Nazarbayeva seçildi

ASTANA (AA) - Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva Senato Başkanlığına seçildi.

Eski Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in bugün yemin ederek cumhurbaşkanı olmasının ardından parlamentonun üst kanadı Senatoda başkanlık seçimi yapıldı.

Senato Başkanlığına aday gösterilen Kazakistan Senatosu Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Nazarbayeva, senatörlerin gizli oylamasıyla seçildi.

Senatör Burhanım Aytimova yaptığı konuşmada, Nazarbayeva'nın vatansever biri olduğunu belirterek, "O, çok yönlü derin bilgisini, ülkenin kalkınması ve halkımızın yararına kullanacağını biliyoruz." dedi.

Aytimova, Nazarbayeva'nın "hak ve hukuk üstünlüğüne yaklaşımının çok iyi olduğunu" dile getirdi.

Nazarbayev'in 55 yaşındaki kızı Dariga Nazarbayeva, milletvekilliği, başbakan yardımcılığı görevlerinde buluşmuş, 2016 yılında da senatör olmuştu.

Ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 30 yılın ardından dün istifa etme kararı almış, anayasa gereği Senato Başkanı Tokayev bugün parlamentoda yapılan törenle Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:30
  1. Senatör Dariga Nazarbayeva

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