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Kazakistan küresel rekabet gücünde 4 basamak yükseldi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:21
Kazakistan küresel rekabet gücünde 4 basamak yükseldi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsünün (IMD) Küresel Rekabet Gücü 2019 sıralamasında 4 basamak yükselerek, 34'üncü sırada yer aldı.

Merkezi İsviçre'de bulunan IMD'ye bağlı Küresel Rekabet Gücü İnceleme Merkezi’nin yayımladığı 63 ülkeden oluşan listede Kazakistan geçen yıla göre 4 basamak atlayarak 34'üncü sıraya çıktı.

Singapur'un 1'inci, Hong Kong'un 2'nci ve ABD'nin 3'üncü olduğu küresel rekabet gücü listesinde, Moğolistan 62'inci ile Venezuela 63'üncü oldu.

IMD Küresel Rekabet Gücü İnceleme Merkezi, 1989 yılından itibaren halkların ve işletmelerin gelecekteki refahın temellerini atmak için nasıl rekabet ettiklerini araştırmaya öncülük ediyor.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:21
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