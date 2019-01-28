Kazakistan, ihracat coğrafyasını genişletecek

ASTANA (AA) - Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Arıstan Kabikenov, bu yıl ihracat coğrafyasının genişletilmesinin planlandığını belirterek, "Hedeflere ulaşmak ve 2022'ye kadar ihracatı 1,5 kat artırmak için büyük beklentiler var." dedi.

Kabikenov, düzenlediği basın toplantısında, son 5 yılda ihracatta imalat sanayisinin payının yüzde 9 arttığını ifade ederek, ihracatın geçen yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 26,4 yükseliş kaydettiğini bildirdi.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde emtia dışı ihracatın 14,3 milyar dolar olduğunu, dış piyasalara satılan ürün sayısının da her yıl arttığını belirten Kabikenov, "Bu yıl ihracat coğrafyasının genişletilmesi planlanıyor. Genel olarak olumlu dinamik kaydediliyor. Çalışmalar yapılıyor. Hedeflere ulaşmak ve 2022’ye kadar ihracatı 1,5 kat artırmak için büyük beklentiler var." diye konuştu.

Mısır, Azerbaycan ve Özbekistan'a demir yolu ürünleri ihraç edilmesinin planlandığını ifade eden Kabikenov, Gürcistan, ABD, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’ya kimyasal gübre satmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kabikenov, Afganistan, Singapur ve Çin’e su, süt ve et ürünleri, Kırgızistan’a araba, Tacikistan’a armatür, Japonya’ya aspir yağı, Türkiye, Japonya, İngiltere, Afganistan ve Belarus'a krom ürünleri ve alkolsüz içeceklerin ihraç edileceğini bildirdi.



