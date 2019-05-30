0553 313 94 23

"Kazakistan geleceğine büyük bir umutla bakıyor"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly:- "Kazakistan geleceğine hiç olmadığı kadar büyük umutla bakıyor. Bu ortak geleceği Türkiye gibi kardeş bir ülke ve stratejik ortakla birlikte inşa edeceğimiz gerçeği ise bizlere ilave güç katıyor"

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:37
"Kazakistan geleceğine büyük bir umutla bakıyor"

ANKARA (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakistan geleceğine hiç olmadığı kadar büyük umutla bakıyor. Bu ortak geleceği Türkiye gibi kardeş bir ülke ve stratejik ortakla birlikte inşa edeceğimiz gerçeği ise bizlere ilave güç katıyor." dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde, Türkiye Kazakistan Dostluk Derneği ve Ahmet Yesevi Vakfı tarafından "Nazarbayev'in Tarihi Kararı ve Kazakistan'ın Geleceği" adlı toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Büyükelçi Saparbekuly'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Feyzullah Budak, Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ile çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı.

Büyükelçi Saparbekuly, bağımsız ve modern Kazakistan'ın adının, Nursultan Nazarbayev'in adıyla özdeşleştiğini belirterek "1991'de Nazarbayev, Sovyetler Birliğinin ekonomik ve politik yıkıntıları arasında özgürlüğüne kavuşmuş ama büyük iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olan Kazakistan'ı devralmıştır." diye konuştu.

Kazakistan'ın bugün "yüksek orta refah" düzeyine ulaştığını, BM tarafından "çok yüksek insani gelişim gösteren" bir ülke olarak tanındığını belirten Büyükelçi Saparbekuly, ülkesinin Türk dünyasında ve uluslararası arenada öncü roller üstlendiğini ve önemli zirvelere ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Son dönemde de Nazarbayev'in birkaç gün arayla hem "Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı" hem de "Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi (AYEK) Onursal Başkanı" ilan edildiğini belirten Saparbekuly, bu ünvanların da Nazarbayev'e duyulan saygının tezahürü olduğunu söyledi.

Saparbekuly, 20 Mart 2019'dan bu yana Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Kasım Jomart Tokayev'in de çok deneyimli bir devlet adamı ve seçkin bir diplomat olduğuna dikkati çekti.

Kazakistan'da 9 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Saparbekuly, seçilecek yeni cumhurbaşkanının da Nazarbayev döneminde elde edilen başarıları devam ettirmesini umduklarını belirtti.

Büyükelçi Saparbekuly, yeni dönemde de Kazakistan'ın ekonomi alanında önemli adımlar atacağını, çok yönlü, dengeli ve barışçıl dış politikasını sürdüreceğini, Türk dünyası ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini ve latin alfabesine geçişini tamamlayacağını belirtti.

Kazakistan'ın uluslararası camianın saygın bir üyesi olarak çalışmayı sürdüreceğini ve Orta Asya'da ve bölgesinde öncü roller üstlenmeye devam edeceğini vurgulayan Saparbekuly, "Bugün Kazakistan geleceğine hiç olmadığı kadar büyük umutla bakıyor. Bu ortak geleceği Türkiye gibi kardeş bir ülke ve stratejik ortakla birlikte inşa edeceğimiz gerçeği ise bizlere ilave güç katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kazakistan bölgesinde parlayan ve yükselen bir yıldızdır"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu da etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kazakistan bölgesinde parlayan ve yükselen bir yıldız halinde yükselmektedir ve bu böyle devam edecektir." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'ın bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde sözüne güvenilir bir yerinin olduğunu hatırlatan Topçu, Kazakistan'ın aynı zamanda enerjinin ve ticaretin merkezi haline geldiğini sözlerine ekledi.

Program, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zorlu, Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Budak, Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı ve eski Kültür Bakanı Zeybek'in konuşmalarının ardından sona erdi.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:37
  1. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu
  2. Kazakistan
  3. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly
  4. Nazarbayev

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri
    1. TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk..
    2. Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı
    3. ABD ile İngiltere, Bağdadi için..
    4. Organ bağışçıları için mevlit
    5. Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
    6. Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal..
    7. Avcı'nın Beşiktaş'taki maaşı dudak..
    8. MSB'den açıklama! 'Hedef tam isabetle..
    9. Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev
    10. TİKA'dan Bakü'de iftar
    11. TBMM Genel Kurulu
    12. Torba teklif TBMM Genel Kurulunda..
    13. Kamyonette sıkışanları kurtarmak için..
    14. MGK, “Pençe Harekâtı”nı masaya yatırdı
    15. Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda..
    16. MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
    17. "İran'ın BAE'deki petrol tankerlerine..
    18. TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır?..
    19. Bayramda misafirleriniz için..
    20. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    21. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
    22. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
    23. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
    24. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
    25. Bulanık’taaşevi hizmete açıldı
    26. TBMM Başkanı Şentop'tan PMD'yi ziyaret
    27. İşadamı Akcan’dan Kadir Gecesi mesajı
    28. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    29. MEB'in "Anadolu Masalları Projesi"..
    30. Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz