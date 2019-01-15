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Kazakistan ekonomisi yüzde 4,1 büyüdü

Kazakistan'ın GSYH'sı 2018 yılında yüzde 4,1'lik büyüme kaydetti

15 Ocak 2019 Salı 15:10
Kazakistan ekonomisi yüzde 4,1 büyüdü

ASTANA (AA) – Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı, geçen yıl ülkenin gayri safi milli hasılasının (GSYH) yüzde 4,1 büyüdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018’de ülkenin GSYH’sında yüzde 4,1 büyüme kaydedilirken,ocak-aralık aylarında sabit varlıklara yatırım tutarı geçen yıla göre yüzde 17,2 artarak 11 trilyon 130 milyar tenge (30 milyar dolar) oldu.

Geçen yılın ocak-kasım aylarında nakliye cirosu 2017 yılı ocak-aralık dönemine göre yüzde 7,3 artışla 596 milyar ton/kilometre olurken, yolcu taşımacılığı yüzde 3,2 artarak 281,5 milyar yolcu/kilometre şeklinde gerçekleşti.

Ocak-kasım aylarında ülkenin dış ticareti cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 84 milyar 344 milyon doları oluşturdu bunun içinde ihracat 54 milyar 673 milyon dolar (büyüme yüzde 26,4), ithalat 29 milyar 671 milyon (yüzde 11,1) oldu.

Geçen yılın kasım ayında nüfusun kişi başına düşen ortalama nominal geliri 95 bin tengeye (260 dolar) ulaşırken aralık ayında ortalama maaş 174 bin 642 tengeyi (475 dolar) buldu.

Aralık ayında ülkedeki işsiz sayısı 445 bin kişi olarak kaydedilirken, işsizlik oranı iş gücüne oranla yüzde 4,9 oldu.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:10
  1. gayri safi milli hasıla

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