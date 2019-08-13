Kazakistan ekonomisi 7 ayda yüzde 4,2 büyüdü Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov:- "Yılın ilk 7 ayının sonuçlarına göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, yüzde 4,2'ye yükseldi"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, ocak-temmuz aylarında ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 4,2 olduğunu bildirdi. Dalenov, Bakanlar Kurulu toplantısındaki konuşmasında, GSYİH'nin yılın ilk 6 ayında yüzde 4,1 olduğunu belirterek, "Yılın ilk 7 ayının sonuçlarına göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, yüzde 4,2'ye yükseldi." dedi. Büyümenin sanayi, inşaat ve diğer alanlardaki hızlanma sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Dalenov, "Enflasyon oranı, yıllık yüzde 5,4 oldu. Bu, yüzde 4-6 enflasyon koridoru içerisindedir." diye konuştu. Dalenov, yatırım dinamiğinin yüzde 11,3 oranında büyüyerek, GSYİH büyümesini geride bıraktığını da kaydetti.

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