0553 313 94 23

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e tebrik mesajları

Özbekistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları, telefon görüşmesinde, görevine başlamasından dolayı Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Tokayev'e kutlama mesajı gönderdi

20 Mart 2019 Çarşamba 20:59
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e tebrik mesajları

TAŞKENT/ASTANA (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i görevine başlamasından dolayı tebrik etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, telefon görüşmesinde cumhurbaşkanlığı görevine başlamasından dolayı Tokayev'i tebrik ederek, kendisine başarılar diledi.

Görüşmede taraflar, iki kardeş ülke ve halkları arasındaki çok eskiye dayanan dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin giderek geliştiğine işaret ederek, stratejik ortaklık ilişkilerinin yeni düzeye ulaştığına, çok yönlü yapıcı iş birliğinin giderek genişlediğine dikkati çekti.

Taraflar, iki ülke arasında elde edilen mutabakatların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı, bölgesel ve küresel politikanın güncel konularında fikir alış verişinde bulundu.

İki lider, dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin güçlendirilmesi, ülkelerin halklarının refahının artırılması, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını bundan sonra da sürdüreceklerini teyit etti.

Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de telefon görüşmesi yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in cumhurbaşkanlığı görevine başlamasından dolayı Tokayev'i kutladığı ve görevinde başarılar dilediği ifade edildi.

Açıklamada, Tokayev'in, Kazakistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi yönünün değişmeyeceğinin altı çizildi.

Görüşmede eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in iki ülke arasındaki ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesindeki özel rolüne işaret edildiği belirtilen açıklamada, tarafların birbirlerini Nevruz Bayramı dolayısıyla da tebrik ettiği vurgulandı.

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin de Tokayev'e tebrik mesajı gönderdi.

Kremlin'in açıklamasına göre, Putin mesajında Tokayev'i tebrik ederek, onun iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve ittifakın güçlenmesine büyük katkı sağlayan tecrübeli bir devlet adamı olduğunu dile getirdi.

Putin, ortak çabalarla Rusya ile Kazakistan arasında çeşitli alanlardaki yapıcı iş birliğinin daha da gelişmesini sağlayacaklarına yönelik inancının tam olduğunu ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 20:59
  1. Kazakistan
  2. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
  3. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  4. Özbekistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'ta bağımsızlık yıl dönümünde "ulusal otorite" gösterisi
    1. Tunus'ta bağımsızlık yıl dönümünde..
    2. Gürcistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları
    3. "Her şey gençlerimiz için"
    4. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e..
    5. Fenerbahçe'nin eski yıldızından bomba..
    6. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anzaklara..
    7. MHP Lideri Devlet Bahçeli Başkan..
    8. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden:..
    9. Maduro'dan ABD'nin planlarını bozacak..
    10. MGK: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın..
    12. Tunus Cumhurbaşkanı'ndan hükümete..
    13. MGK: "Giderek şiddet ve teröre dönüşen..
    14. MGK: "Yeni Zelanda'da masum insanların..
    15. MGK: "Münbiç ve Fırat'ın doğusunun..
    16. MGK: "(Türkiye'nin) Güney sınırları..
    17. MGK: "Türkiye'nin bütün terör..
    18. "Kısa süre sonra IMF'nin kapısını..
    19. Bakan Pekcan: “Marketlerde yöresel..
    20. Yılmaz Vural şampiyon olacak takımı..
    21. MGK: "31 Mart'ta yapılacak seçimlerin,..
    22. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    23. VakıfBank, yarı finalde
    24. Kerkük'te Nevruz Bayramı sıkı güvenlik..
    25. Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi..
    26. Başkan Özakcan çalışmalarını..
    27. Karadzic'in müebbet hapse mahkum..
    28. Kontrolden çıkan otomobil evin..
    29. Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesi..
    30. MGK toplantısı sona erdi! Açıklama geldi
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"