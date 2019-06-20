0553 313 94 23

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev selefi Nazarbayev'i kitabında anlattı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'i anlattığı "Tarih Yapan Adam" kitabı Ankara'da tanıtıldı- Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev:- "Kazakistan gerek bölgesinde gerekse dünyada özel bir model ülkedir. Söz konusu model, önceki kuşağın sağduyusunu ve genç neslin dinamizmini bir arada barındırmaktadır"

20 Haziran 2019 Perşembe 14:01
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev selefi Nazarbayev'i kitabında anlattı

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, "Kazakistan gerek bölgesinde gerekse dünyada özel bir model ülkedir. Söz konusu model, önceki kuşağın sağduyusunu ve genç neslin dinamizmini bir arada barındırmaktadır." dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'i ve ülkenin yakın tarihini kaleme aldığı "Tarih Yapan Adam" kitabının tanıtım toplantısı Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Toplantıya, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'in yanı sıra Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk Konseyi Aksakallar Konseyi Üyesi Büyükelçi Prof. Dr. Adil Ahmetov ile çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı.

- "Kazakistan bölgesinde ve dünyada özel bir modeldir"

Burada konuşan Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Kazakistan'ın bağımsızlık tarihinin, ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in adıyla hayat bulduğunu belirterek, 9 Haziran'da halk tarafından ülkenin ikinci cumhurbaşkanı olarak seçilen Tokayev'in de başarılı bir diplomat ve güvenilir bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Ülkenin siyasi gelişimini ve dış politikasını ele alan "Tarih Yapan Adam" kitabının önemine işaret eden Amreyev, "Kazakistan gerek bölgesinde gerekse dünyada özel bir model ülkedir. Söz konusu model, önceki kuşağın sağduyusunu ve genç neslin dinamizmini bir arada barındırmaktadır." diye konuştu.

Nazarbayev'in, Kazakistan'ın bölgesel bir güç ve uluslararası arenada önemli bir aktör olmasının yanı sıra Türk dünyasına çok önemli katkılar sağladığını dile getiren Amreyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi ve Türk Konseyine üye ülkelerin kabulüyle, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'e "Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı" unvanı verildiğini hatırlattı.

Büyükelçi Saparbekuly, ülkenin kurucu cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in vizyonu ve attığı geleceğe dönük adımlarla Kazakistan'ın bugünkü bağımsız ve modern halini aldığını vurguladı.

Saparbekuly, 20 Mart 2019'dan bu yana Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Tokayev'in de çok deneyimli bir diplomat ve devlet adamı olduğunu belirterek, yeni dönemde de ülkesinin geleceğe dönük çizgisinin devam edeceğine dair inancını dile getirdi.

Büyükelçi Saparbekuly, "Tarih Yapan Adam" kitabının, Kazakistan'daki siyasi devamlılığı anlatan konusu ve yazarı itibarıyla önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

- "Nazarbayev Türk dünyası ve dünya barışı için önemli bir liderdir"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Topçu da etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in rolüne ve Kazakistan'ın yerine dikkati çekti.

Rol modellerin gelecek nesillere aktarılması açısından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in, Nazarbayev'i anlattığı kitabın çok önemli olduğunu belirten Topçu, "Nazarbayev sadece ata yurdumuz Kazakistan için değil, Avrasya için, Türk dünyası için ve dünya barışı için önemli bir lider." dedi.

Kitabın tanıtım toplantısı kapsamında Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başdanışmanı Prof. Dr. Sencer İmer'in moderatörlüğünde Türkistan Vali Yardımcısı Malik Otarbayev, Türk Konseyi Kurucu Genel Sekreteri Büyükelçi Halil Akıncı, Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman'ın sunumlarıyla panel düzenlendi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:01
  1. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu
  2. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
  3. Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak"
    1. "Türkiye'de enflasyonun düşüşü..
    2. Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt..
    3. Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500..
    4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    5. FETÖ’den savcıya teslim olan kadının..
    6. RTÜK heyeti Kore'de
    7. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    8. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    9. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    10. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    11. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    12. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    13. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    14. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    15. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    16. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    17. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    18. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    19. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    20. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    21. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
    22. İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e yola..
    23. CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi..
    24. "PKK ve FETÖ aynı yerden emir..
    25. Adanalı gazeteciler kök hücre..
    26. Samsun’da DEAŞ’tan 1 kişiye adli..
    27. FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla..
    28. Yaz aylarında içinizi serinletecek bir..
    29. Aydın’da gergedan böceği bulundu
    30. Binali Yıldırım’dan..
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!