Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’den Yalçın Topçu’ya Madalya

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen“Kazakistan Minnettarlık Günü” resepsiyonuna katıldı. Topçu’ya Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından tevdi edilen“Kazakistan Bağımsızlık Günü Madalyası” takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Kazakistan Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen "Kazakistan Minnettarlık Günü” resepsiyonuna katıldı. Yalçın Topçu’ya Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından tevdi edilen “Kazakistan Bağımsızlık Günü Madalyası” Kazakistan Büyükelçisi Saparbekulı tarafından takdim edildi.

Resepsiyonda konuşan Topçu minnettarlıklarını belirterek“Ben bir Ahıska Türk’ü ailenin çocuğuyum. Yıllar önce akrabalarımı bağırlarına bastıkları için Kazakistan halkına minnettarım. Türk dünyasının Aksakalı kardeş Kazakistan’ımızın Bilge Cumhurbaşkanı Sayın Nur Sultan Nazarbeyev’e yüksek takdirleriyle uygun gördüğü ‘Bağımsızlık günü madalyası’ ile şahsımı onurlandırdıkları için şahsım, ailem ve yetişmiş olduğum fikir okulu adına minnettarım. Mağcan Cumabay atamızın söylediği gibi uzakta yaşayan bir kardeşiniz olarak diliyorum ki; Kazakistan bir olsun, diri olsun, iri olsun; toprakları kadar büyük bir Kazakistan olsun. Cenabıallah Kazakistan’ımızın birliğini, dirliğini, bağımsızlığını, güvenliğini ve özgürlüğünü kıyamete kadar devam ettirsin” ifadelerini kullandı.

“Nazarbayev ve Erdoğan Türk-İslam dünyasının lokomotifi olma görevini üstleniyor”

Topçu konuşmasının devamında, “Allah’a hamdolsun, Türk dünyası artık geleceğe güvenle bakıyor. Avrasya’nın merkezinde dünyanın en büyük yüzölçümlerinden birine sahip ata yurdumuz Kazakistan’da bir Bilge lider var. Aynı zamanda Türkistan’dan buraya gelmiş, yedi düvele rağmen bin yıldır yurt tuttuğumuz Anadolu’da da hem milletin hem ümmetin adamı olan recep Tayyip Erdoğan var. Nazarbayev ve Erdoğan sadece Türk dünyasının değil Türk-İslam dünyasının da lokomotifi olma görevini üstleniyor. Bu dünyanın güvenliği, refahı bağımsızlığı ve özgürlüğü ile ilgili ciddi adımlar atıyorlar. Kazakistan-Türkiye ilişkileri hamdolsun artarak en üst seviyelere tırmanıyor, daha da iyi olacak” şeklinde konuştu.

“Amaç gençlerimize dostluk, hoşgörü ve vatanseverlik değerlerini aşılamak”

Davetlilerin minnettarlık gününü kutlayan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Saparbekulı, “Devlet Başkanımız Sayın Nursultan Nazarbayev minnettarlık gününü ihdas ederken ülkemizdeki toplumsal barışın simgesi haline gelmiş olan Kazakistan Halklar Asamblesi’nin kurulduğu 1 Mart gününü seçmiştir. Böylece, 1 Mart Kazakistan’da yaşayan tüm etnik unsurların birbirine ve onları zor şartlarda bağrına basan Kazak halkına teşekkür etme gününe dönüşmüştür. Böyle bir günü ihdas etmenin en önemli amaçlarından biri ise gençlerimize de dostluk, hoşgörü ve vatanseverlik değerlerini aşılamaktır” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Abzal Saparbekulı madalya takdimi esnasında, “Türk-Kazak dostluğunun yanında tüm Türk dünyasına da önem veren, tüm gayretleriyle ve çalışmalarıyla katkıda bulunan ve destek veren büyük devlet adamına bugün burada şahsım ve devletimadına önemli bir teşekkür sunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanım, bu özel günde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev adına, size özel olarak teşekkür duygularıyla Kazakistan Cumhuriyeti’nin ‘Bağımsızlık Günü Özel Madalyasını’ şerefle takdim etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

1 Mart Kazakistan’da Stalin zamanında Orta Asya’ya sürgün edilen halkların onları karşılayan ve evlerinde ağırlayan Kazak halkına minnettarlığının hatırlandığı “Minnettarlık Günü” olarak kutlanıyor.