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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa etti.

19 Mart 2019 Salı 16:59
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, cumhurbaşkanı olarak kendi görevini fesheden kararnameyi imzaladı.

Nazarbayev, devlet televizyon kanalları aracılığıyla yaptığı halka hitabında, bugünkü hitabının özel olduğunu, kendisi için zor bir karar aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı olarak yetkilerimi feshetme kararı aldım." dedi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, kalan görev süresi bitene kadar cumhurbaşkanlığı yetkisinin Senato Başkanı Kasım Jomart Tokayev'e devredileceğini, yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin yarın parlamentoda yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, konuşmasının ardından 20 Mart tarihi itibariyle cumhurbaşkanı yetkisini feshetme kararını aldığına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Parlamentoda yarın yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Nazarbayev'den devralacak olan Tokayev, 2020'ye kadar görev yapacak.

Nazarbayev, 6 Temmuz 1940 tarihinde Kazakistan'ın Kaskelen ilçesinde doğdu. 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesinin birinci sekreterliğine seçilen Nazarbayev, 1 Aralık 1991'de oyların yüzde 98,7'sini alarak Kazakistan'ın cumhurbaşkanı seçildi.

Nazarbayev'in görev süresi 2020 yılında sona erecekti.

Nazarbayev, ülkeyi 30 yıl yönetti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:59
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