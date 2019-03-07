Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum üretecek

ASTANA (AA) - Kazakistan Ulusal Atom Şirketinin (Kazatomprom) bu yıl 22 bin 800 ton uranyum üreteceği bildirildi. Kazatomprom’dan yapılan açıklamada, geçen yılki uranyum üretiminin 21 bin 705 ton olduğu belirtildi. Güney Kazakistan, Kızılorda ve Akmola eyaletlerindeki 26 uranyum kuyusundan yılda 20 bin tondan fazla uranyum üreten Kazakistan, bu alanda dünyada lider konumda bulunuyor.

Kazakistan, Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Hindistan ve AB ülkelerine uranyum ihracatı yapıyor.



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