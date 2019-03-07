0553 313 94 23

Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum üretecek

07 Mart 2019 Perşembe 09:55
Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum üretecek

ASTANA (AA) - Kazakistan Ulusal Atom Şirketinin (Kazatomprom) bu yıl 22 bin 800 ton uranyum üreteceği bildirildi.

Kazatomprom’dan yapılan açıklamada, geçen yılki uranyum üretiminin 21 bin 705 ton olduğu belirtildi.

Güney Kazakistan, Kızılorda ve Akmola eyaletlerindeki 26 uranyum kuyusundan yılda 20 bin tondan fazla uranyum üreten Kazakistan, bu alanda dünyada lider konumda bulunuyor.

Kazakistan, Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Hindistan ve AB ülkelerine uranyum ihracatı yapıyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:55
  1. Kazakistan Ulusal Atom Şirketinin (Kazatomprom
  2. Uranyum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklar yüzü gençler sayesinde gülüyor
    1. Çocuklar yüzü gençler sayesinde gülüyor
    2. Aydın’ın Sultanları finalde Saugella..
    3. Kalp krizi sonrası inatçı..
    4. Dünyanın en hızlı ve korkusuz..
    5. Kamyonla çarpışan otomobildeki baba..
    6. Malatya’da feci kaza: 2 ölü
    7. İDO ‘İlkbahar Tarifesi’ biletleri..
    8. Piyasa güne artı rezervle başladı
    9. Gümüşhaneli kadınlar üreterek..
    10. “Yeni iş ilişkileri oluşturmak için..
    11. Oryantiring Federasyon Başkanı..
    12. Sultangazi’de silahlı saldırı
    13. Akıllı ulaşımın ‘zirve’sinden..
    14. Belediye başkan adaylarına çağrı
    15. Tekvandocuların hedefi Hollanda
    16. Çiftçiler Birliği’nden “Bölgesel Hal..
    17. (Özel) Babasıyla kurduğu hayalini,..
    18. Dolar/TL, 5,4350 seviyesinde işlem..
    19. Borsa, güne yükselişle başladı
    20. Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları