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Kazak milyarder 140 milyon euroluk dev yatıyla Bodrum koylarını mesken tuttu

Kazakistanlı milyarder Alican İbrahimov, 101 metrelik süper lüks dev yatıyla Bodrum’a demir attı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:06
Kazak milyarder 140 milyon euroluk dev yatıyla Bodrum koylarını mesken tuttu

Kazakistanlı milyarder Alican İbrahimov, 101 metrelik süper lüks dev yatıyla Bodrum’a demir attı.


Kazakistan’daki Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi ENRC’nin hissedarı 65 yaşındaki milyarder Alican İbrahimov, dün öğle saatlerinde ’Idynasty’ adlı 101 metrelik süper lüks yatıyla, Bodrum’a geldi. Bodrum Limanı ve Bodrum Koyu’ndaki tekne yoğunluğu nedeniyle demir atamayan 140 milyon euro değerindeki ’Idynasty’, Yalıkavak açıklarına gitmek zorunda kaldı. İbrahimov, yatın arka kısmında bulunan seyyar yüzme ve su sporları parkında gün boyu vakit geçirdi. 33 personelin çalıştığı ve 30 kabinin bulunduğu yatta ünlü iş adamının misafirlerini ağırladığı öğrenildi. Yalıkavak Koyu’nda demirleyen mega yat yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.



Yata 2 kamyon gıda taşındı


Bodrum’da bir süre daha kalacağı öğrenilen İbrahimov ve yakınları için yata deniz ürünleri ile sebze ve meyveden oluşan iki kamyonluk yiyecek takviyesi yapıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:06
  1. doğa

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