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Kazak gelinin hobisi gerçek işi oldu

Eskişehir’e 17 yıl önce üniversite okumak için gelen Kazakistan uyruklu Mina Yıldırım, hobi olarak başladığı kabak işleme sanatında kısa sürede usta oldu.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:17
Kazak gelinin hobisi gerçek işi oldu

Eskişehir’e 17 yıl önce üniversite okumak için gelen Kazakistan uyruklu Mina Yıldırım, hobi olarak başladığı kabak işleme sanatında kısa sürede usta oldu.


Üniversiteyi bitirdikten sonra uzun yıllar muhasebeci olarak çalıştı. Ardından burada evlenen Yıldırım, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğu ile ilgilendiği sırada hobi olarak kabaklara ilgi duymaya başlayan Kazak gelin Mina, eğitimi aldıktan sonra birbirinden farklı oyma kabaklarla, çok sayıda ürün yaptı ve defalarca sergi açtı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici olan, şimdi öğrenci de yetiştiren Yıldırım, işini severek yaptığını söyledi.



“El sanatlarına yatkın olduğumu fark ettim”


Mina Yıldırım, “Anadolu Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Bir süre muhasebecilik yaptım. 10 yaşında bir oğlum var. Oğlumla ilgilenirken, boş zamanlarımda hobi olarak başlamıştım. El sanatlarına yatkın olduğumu fark ettim. Severek yaptığım için de çok güzel işler çıkıyor” dedi.



“Kabağın işlenmiş halini ilk kez tatilde gördüm”


Tatile gittiği Bodrum’da kabakların ilk kez dikkatini çektiğini söyleyen Yıldırım, konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi:


“Bu işi ben neden yapmayayım dedim. Araştırmalar yaptım. Ardından eğitimini aldım ve sonra bırakmadım. 5 yıldır aralıksız yapıyorum. Kabakları işlemek isteyen çok kişi var. Önemli olan bu işi sevmek. Biraz zor bir iş. İçinin ve dışının temizlenmesi çok sabır gerektiriyor. Yakma, oyma, ekşitme tekniklerimiz var. Hayal gücü çok önemli. Atalarımız ne yapmış, çok araştırıyorum. Geleneksel el sanatlarını yaşatmak için kendime misyon edindim. Sergilerimiz oldu. Başarılar işlerimiz çıkmaya devam ediyor.”



“Eşim en büyük destekçim oldu“


Kabak işlemede bazı ürünlerin bir ayı bulduğunu ifade eden Mina Yıldırım, “İşçilik olarak ürünler değişiyor. Kimi kabaklarımız var boncuk ve boyama işlemi en kolayı. Üç gün içinde yapıyoruz. Eskitme ürünler var. Desenleri hiçbir yerde olmayan ürünleri yapmak 1 ayı bulabiliyor. Özel konseptlerimiz var. Bu işte en büyük destekçim eşim. Eşim sağ olsun beni her zaman destekledi. Bazı yetişemediğim yerlerde de eşim yardım ediyor. Her zaman onun tam desteğini hissediyorum. Ona da teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:17
  1. sanat
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