Kazağını yem karma makinesine kaptıran Afgan hayatını kaybetti Kırşehir’in Boztepe ilçesinde kazağını yem karma makinesine kaptıran Afgan işçi hayatını kaybetti.

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde kazağını yem karma makinesine kaptıran Afgan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Üçkuyu köyündeki bir çiftlikte işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Sunnatullah Sıharifi (29), yem karma makinesine düşen kartonu almak isterken kazağını makinenin dişlilerine kaptırdı. Afgan işçininçığlıklarını duyan çevredekiler, Sıharifi’yi bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sunnatullah Sıharif’nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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