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Yazıcıoğlu kazası davasındaki FETÖ'cüler 'cinayet'ten yargılanacak

Şehit BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'daki helikopter kazasındaki ölümüne ilişkin davada delilleri yok eden FETÖ’cü askerler nitelikli hırsızlıktan değil artık cinayetten yargılanacak. İki yıllık mücadelenin ardından kazadaki sır perdesinin aralanması bekleniyor.

23 Kasım 2018 Cuma 09:58
Yazıcıoğlu kazası davasındaki FETÖ'cüler 'cinayet'ten yargılanacak

BBP lideri Muhsin Yazıcoğlu’nun şüpheli helikopter kazasında ölümüne ilişkin FETÖ’cü askerlerin GPS davasına Yazıcıoğlu ailesi de iki yıllık mücadelenin sonunda müdahil olarak katıldı. Ailenin avukatı Selami Ekici “Kaza, cinayet ve FETÖ soruşturmaları puzzle parçaları gibi birleşerek cinayet aydınlanmaya başladı” dedi.

FETÖ her taşın altında

Türkiye’de milliyetçi ve muhafazakâr gençlerin gönlünde taht kuran siyasi lider Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’a seçim çalışmaları için giderken kullandığı helikopterin düşmesi sonucu, yanındaki beş kişiyle birlikte hayatını kaybetti. Ortaya çıkan bilgi ve belgeler, 15 Temmuz darbesi sonrasında kazayı soruşturanların FETÖ’den tutuklanması, helikopterin düşmesinin kaza değil bir suikast olduğunu ortaya koydu.

Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında 20.06.2016’da olayın ‘cinayet’ olduğuna dair soruşturma da takipsizlik kararı verildi ve olay ‘basit bir kaza’ olarak kapatılmak istendi. Hukuk mücadelesiyle, söz konusu dosya hakkındaki takipsizlik kararı kaldırılarak soruşturma açıldı. Olayda hayatını kaybeden altı ismin yakınları ve avukatları tarafından yapılan suç duyurusu üzerine açılan soruşturmada baş şüpheli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen oldu.

FETÖ’den tutuklular

Kazadan sonra olay yerine giderek helikopterin düşmesine neden olan aletleri sökerek delil kararttıkları, canlı kurtulan isimleri infaz ettikleri iddia edilen FETÖ’cü sanıklarının durumuna dikkat çeken avukat Selami Ekici, şunları söyledi:  Biz en başından beri bu olayın bir kaza değil suikast olduğunu anlatmaya çalıştık.

Davalar birleşebilir

Daha önce hakkında takipsizlik kararı verilen 132 şüphelinin onlarcası 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’den tutuklandı. Arama ekibinde ve soruşturmada yer alan asker, polis, savcı, hakim ve adli tıpçılar FETÖ’den tutuklu. İki yıldır tüm başvurularımıza rağmen, olay cinayet değil kaza ve sanıklarında katil değil nitelikli hırsızlıktan yargılandıkları gerekçesiyle Yazıcıoğlu ailesi davaya müdahil edilmiyordu. Mahkemenin aldığı bu kararla, bir anlamda artık cinayetten yargılanıyorlar ve ileride ana cinayet davasıyla bu yan davaların birleşmesini bekliyoruz”

Sanık bile isyan etti

Avukat Ekici, son duruşmada, Yazıcıoğlu’nun ölümüne neden olan helikapter kazasında GPS cihazlarını söken ve 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan FETÖ timinde de yer alan eski Yarbay Davut Uçum’un bile son duruşmada “Yazıcıoğlu’nun ölümünün kaza süsü verilmiş bir suikastla gerçekleştiğini” söylemesine dikkat çekti. Avukat Ekici, “Duruşmada, GPS cihazını söktüğü gerekçesiyle nitelikli hırsızlıktan yargılanan FETÖ sanığı bile ‘Bu kaza değil, suikast’ diyor ama hala nitelikli hırsızlıktan yargılanıyorlar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:58
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