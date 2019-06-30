0553 313 94 23

Kazada yıkılan elektrik direği yangın çıkardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir aracın elektrik direğine çarpması sonucu kopan teller çalılık alanda yangın çıkardı.

30 Haziran 2019 Pazar 18:12
Kazada yıkılan elektrik direği yangın çıkardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir aracın elektrik direğine çarpması sonucu kopan teller çalılık alanda yangın çıkardı. Aracın direğe çarpma anı ile yangının çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Manavgat Titreyengöl yolu üzerinde 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası direk eğilirken, kopan kablolardan gelen akımla, yol kenarındaki çalılık alanda yangın çıktı. Yangın sonrası araç sürücüsü bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, rüzgarla hızla ilerleyen yangını yerleşim yerleri ve ormanlık alana ilerlemeden kontrol altında aldı.


Kaza sonrası olay yerinden kazalı aracıyla ayrılan sürücüyü bulmak için polis çalışma başlattı.


Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın elektrik direğine çarptığı ve ardından çıkan yangın sonrası aracıyla birlikte uzaklaştığı görülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şoförler Bahar ile ’yola devam’ dedi
    1. Şoförler Bahar ile ’yola devam’ dedi
    2. Melis Kurtel Emin: “Ekibimiz çok iyi..
    3. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8..
    4. Amasra’da hortum paniği
    5. Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih..
    6. İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
    7. Hakkari şehidi son yolculuğuna..
    8. Amed Sportif Faaliyetler’de yönetim..
    9. Zonguldak’ta meydana gelen kazada 1’i..
    10. Ahmet Çelik: “Yüreği erkeklerden daha..
    11. Yolun karşısına geçerken otomobil..
    12. 2019 Avrupa Oyunları
    13. Erzurum Protokolü Milli Atletlerle..
    14. İzmir’deki Çandarlı bölgesinde, yazlık..
    15. Kayserispor’un borcu netleşti
    16. Japonya protestolara rağmen balina..
    17. Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı
    18. 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance"..
    19. Rusya'dan ABD'ye net mesaj! Adım adım..
    20. Oltulu Genç FutbolcularBorçka’ya..
    21. 93. Gazi Koşusu’nun kazananı The Last..
    22. Türkiye'den Irak'a "PKK" tepkisi
    23. Mardin Kalesi’nde otlar tutuştu,..
    24. Kazada yıkılan elektrik direği yangın..
    25. Erol Can Çinko Gaziantep Basketbol’da
    26. Acun Ilıcalı hakkında flaş karar!..
    27. Denizde sürüklenen teknede bulunanlar..
    28. "Boğaziçi Film Festivali" başvuruları..
    29. Türkiye'den Irak'a sert 'operasyon'..
    30. Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!