Kazada yıkılan elektrik direği yangın çıkardı Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir aracın elektrik direğine çarpması sonucu kopan teller çalılık alanda yangın çıkardı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir aracın elektrik direğine çarpması sonucu kopan teller çalılık alanda yangın çıkardı. Aracın direğe çarpma anı ile yangının çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Manavgat Titreyengöl yolu üzerinde 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası direk eğilirken, kopan kablolardan gelen akımla, yol kenarındaki çalılık alanda yangın çıktı. Yangın sonrası araç sürücüsü bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, rüzgarla hızla ilerleyen yangını yerleşim yerleri ve ormanlık alana ilerlemeden kontrol altında aldı.

Kaza sonrası olay yerinden kazalı aracıyla ayrılan sürücüyü bulmak için polis çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın elektrik direğine çarptığı ve ardından çıkan yangın sonrası aracıyla birlikte uzaklaştığı görülüyor.

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